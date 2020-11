Skrito v zadnjem protikoronskem paketu: ukinili podaljšani rok za plačila

Med tistimi, ki bodo najbolj občutili posledice te odločitve, so starši majhnih otrok, ki bodo morali ta in naslednji mesec nepričakovano plačati kar dve položnici za vrtec: redno in tisto izpred dveh mesecev, ko so jim plačilo – v skladu z zakonom – odložili. Ta mesec jih tako čakata položnici za avgust in oktober, prihodnji pa za september in november.

Prvi protikoronski paket, ki je v veljavo stopil aprila, je vseboval določilo, da je plačilni rok 60 dni, kadar je upnik javni organ. In da ta rok za plačila ostane v veljavi še eno leto po razglasitvi konca epidemije. To bi pomenilo do sredine prihodnjega maja.

Na ministrstvu za izobraževanje pojasnjujejo, da je bil 60-dnevni plačilni rok prvenstveno ukrep za ohranjanje likvidnosti podjetij. " Vrtci so imeli na podlagi tega ukrepa hude likvidnostne težave, saj niso mogli zagotavljati likvidnosti za poplačilo vseh obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih. Ukrep na dolgi rok ogroža njihovo solventnost, saj morajo svoje obveznosti do dobaviteljev poravnavati v 30 dneh, obveznosti do zaposlenih pa do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, medtem ko prejmejo plačilo terjatev šele po 60 dneh, " so zapisali. In cinično dodali: " Epidemija koronavirusne bolezni finančno ni prizadela vseh staršev, predvsem pa jih ni prizadela enako. Starši, ki so se zaradi epidemije znašli v finančni stiski, se bodo z vrtcem zagotovo lahko dogovorili, kako prebroditi to vmesno obdobje. Pri tem se bodo lahko obrnili tudi na center za socialno delo in na podlagi 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zaprosili za znižanje plačila vrtca, ki bo ustrezalo njihovemu dejanskemu socialnemu in materialnemu položaju družine ."

31. člen Zakonao uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

(1) Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih pri določitvi znižanja plačila vrtca na podlagi podatkov iz uradnih zbirk podatkov in drugih podatkov poleg dohodka in premoženja, ki ga določa ta zakon, ter drugih pogojev, ki jih določajo predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni položaj vseh oseb, zaradi česar bi plačilo vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, in določi nižje plačilo programa za vrtce, kot je določeno v 24. členu tega zakona.

(2) Center za socialno delo ob odločitvi o znižanju plačila vrtca posebej opredeli razloge za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ob uveljavljanju pravice iz javnih sredstev ne more vplivati, jih pa je pripravljena s strokovno pomočjo centra za socialno delo začeti odpravljati, in se z njo dogovori o njihovem odpravljanju v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.