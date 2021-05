Skupina, ki ne zaupa v cepiva 'izgubljena', za precepljenost ključni neodločeni

Do osnove za oceno trenda namere cepljenja so prišli tako, da so združili podatke dveh meritev, v katerih so spraševali po razlogih za in proti cepljenju, izvedenih konec januarja in konec marca letos. Skupni vzorec vprašanih je 1030.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v družbi za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje Valicon, najbolj odklonilen odnos do cepljenja proti novemu koronavirusu (odgovorili so z "zagotovo ne") izražajo mlajši od 48 let, ki predstavljajo skoraj tri četrtine vseh, ki zavračajo cepljenje. Najbolj izrazito odklonilen odnos je med starimi od 28 do 37 let.

Izstopajo moški v starosti od 30 do 44 let, ženske med 18 in 29 let ter ženske med 30 in 59 let. Skoraj dve tretjini teh, ki se zagotovo ne bodo cepili, je zaposlenih. Izstopajo še posamezniki iz gospodinjstev s podpovprečnimi prihodki gospodinjstva, med regijami izstopa Dolenjska.

Po ugotovitvah Valicona so to tisti državljani, ki so manj ali pa sploh niso zaskrbljeni glede širjenja virusa, ki menijo, da "gredo stvari na slabše", da je situacija "povsem brezupna", da so ukrepi "prestrogi", vladi v epidemiji v glavnem ne zaupajo, hkrati pa so zase prepričani, da ne sodijo v rizično skupino. Odločenost proti cepljenju je rahlo nadpovprečna tudi med tistimi, ki so že bili okuženi.