Domovi za starejše v kadrovski stiski in odvisni od prostovoljcev

Vse večja kadrovska stiska in izgorevanje zaposlenih v Domu starejših Hrastnik, kjer je okuženih že 18 stanovalcev ter 7 zaposlenih, so"žal potrdili številna opozorila, da smo ponoven pojav koronavirusa v domovih za starejše pričakali brez sistemskih rešitev, ki bi upoštevale izkušnje iz prvega vala epidemije," v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije opozarjajo v sporočilu za javnost. Dodajajo, da večina domov za starejše nima prostorskih, kadrovskih, tehničnih in drugih zmožnosti za učinkovito, popolno osamitev obolelih, ki jo predvideva tudi zakonodaja. Zato znova zahtevajo takojšnjo osamitev obolelih stanovalcev izven domov za starejše.

V Domu starejših Hrastnik so že ob vdoru okužbe v dom začeli opozarjati, da sama infrastruktura doma ni primerna za vzpostavitev predvidenih ukrepov in rdeče cone, saj gre za nekdanji dijaški dom, predvsem pa tudi na kadrovsko stisko, ki so jo med drugim reševali s preklicom dopustov vseh zaposlenih, za pomoč pa so zaprosili tudi druge domove v okolici. Župan Hrastnika Marko Funkl pa je na pomoč pozval tudi državo. Danes se bodo sestali župan Funkl, direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar, predstavniki Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).