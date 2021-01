Slab obisk smučišč: ovira sta zaprtje regij in nedostopnost testiranja

Na nekaterih smučiščih, denimo Golteh, so sicer organizirali testiranje s hitrimi testi. Drugod testiranj ne zagotavljajo. Tako je tudi na Mariborskem Pohorju in Arehu, kjer so smučišča ponovno odprli v soboto.

Kot so pojasnili v Marpromu, se zavedajo, da je negativen test, ki ni starejši od 24 ur, v tem trenutku ovira za smučarje, zato je obisk ob ponovnem odprtju smučišč na Pohorju manjši, kot bi bil sicer. V soboto so prodali okoli 120 vozovnic, nekaj pa je prišlo še imetnikov sezonskih smučarskih vozovnic.

"Vsak smučar, ne glede na to, katero vozovnico ima, mora poskrbeti, da ima s seboj negativen test," so poudarili. Ob tem pa upajo, da se bo, kot so zagotovili pristojni, v ponedeljek začelo izvajati brezplačne teste v vseh občinah po Sloveniji, v večjih tudi na več različnih mestih. Pričakujejo, da bo potem na Pohorje prišlo večje število obiskovalcev kot ob sobotnem odprtju smučišč.

Tudi na Krvavcu na vstopni točki ne izvajajo testiranja, tega zaenkrat tudi ne načrtujejo. V teh dneh jih je obiskalo okoli 200 smučarjev, vsi obiskovalci pa so imeli negativen test.

V RTC Krvavec pojasnjujejo, da je po delni sprostitvi ukrepov obisk glede na zahteve še vedno zelo slab, sploh v primerjavi s preteklimi sezonami. Kot izpostavljajo, se trudijo po najboljših močeh, da urejajo smučišče in zagotavljajo ustrezne pogoje, bi si pa želeli več posluh uradnih institucij. Opozarjajo namreč, da je v razmerah, ko se zahteve čez noč spreminjajo, izjemno težko delati.

Od petka je obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljeno pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje na novi koronavirus v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če ga ne more, pa je uporaba naprav dovoljena le osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni test, opravljen v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Glede na odlok o omejitvi gibanja pa sicer velja, da lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti prehajajo med občinami le znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče.