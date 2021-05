Namesto prepričevanja ljudi v koristnost mask je vlada raje stavila na represijo

Da gre za zgodovinsko sodbo, je že včeraj dejal pravnik Andraž Teršek . Tako on kot pravnik Rajko Pirnat sta že dlje časa opozarjala, da ukrep obveznega nošenja zaščitne maske nima ustrezne pravne podlage. To pa je ugotovilo tudi koprsko višje sodišče in odločilo, da se postopek zoper državljana, ki je dobil globo 400 evrov zaradi nenošenja maske na avtocestnem počivališču, ustavi.

"Kdo? Vlada. Ta bi morala predlagati spremembo ZNB. Medtem ko bi to lahko naredila, je bil ZNB celo spremenjen z enim od covidnih zakonov, a v njem niso dodali obveznega nošenja maske. Maska je namreč koristna, tudi sam jo nosim. To prepričanje, da lahko vlada nekaj predpisuje z odloki, ne da bi imela zakonsko podlago, vodi v erozijo pravnega sistema. Ljudje tem odlokom sploh ne verjamejo več."

Je šlo torej za malomarnost vlade? " Prej opustitev, ker so bili prepričani, da bo to vzdržalo." Doktor Pirnat je celo prepričan, da so zakonodajalce pravniki opozorili, a teh opozoril ni nihče upošteval.

Na vprašanje, ali je še kateri od odlokov brez zakonske podlage, Pirnat opozarja, da ne, so pa nekateri odloki prekomerni in preveč posegajo v človekove svoboščine. Gre za vprašanje sorazmernosti ukrepa.

Pirnata je zmotilo tudi to, da so inšpektorji in Policija, čeprav je bilo jasno, da odlok nima ustrezne pravne podlage, še naprej izdajali globe fizičnim in pravnim subjektom. Spomnil je na primer dostavljavca hrane, ki si je sredi prestolnice privoščil malico, snel masko in pojedel sendvič. Seveda si je s tem nakopal globo v višini 400 evrov.

Kaj preostane tistim, ki so globo plačali? "Vlada bi morala izdati zakon, ki bi vsem, ki so plačali globo, zagotovil avtomatično povrnitev glob, ker je šlo za vladno protipravno ravnanje. V nasprotnem primeru mora to zahtevati vsak sam."

Za številke, koliko glob je bilo izdanih zaradi nenošenja mask oziroma ustrezne zaščite nosnega in ustnega predela od začetka epidemije pa vse do danes, smo zaprosili zdravstveni inšpektorat, a nam ta podatkov še ni posredoval. So pa na vprašanje, ali bodo po tej sodbi, ki je bila sicer sprejeta že 18. marca letos, še naprej z globo kaznovali državljanke in državljanke zaradi nenošenja mask, odgovorili: "Pri sodbi višjega sodišča v Kopru gre za odločitev v konkretnem primeru, ki ima pravno zavezujoče posledice samo za ta primer. Ne glede na izrečeno sodbo ostajajo odloki Vlade Republike Slovenije, s katerimi so določeni ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, med katere sodi tudi obvezno nošenje zaščitne maske, veljavni." Prav tako dodajajo, da so zdravstveni inšpektorji skladno z določbami Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o zdravstveni inšpekciji dolžni opravljati inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področje nalezljivih bolezni.

Vlada se je z epidemijo spopadla tako, da je namesto dobrega zgleda in zaupanja v strokovnjake raje uporabila represivne ukrepe, s čimer je poskrbela za še večji odpor ljudi do predlaganih ukrepov, poleg tega pa je odprla vrata različnim teoretikom zarot, katerih skrajna prepričanja so dobila še dodatni veter v svoja jadra.

Ni se trudila, da bi državljane prepričala, da so maske nujne in koristne, saj obstajajo strokovne razlage o njihovi učinkovitosti. Ni podprla mnenj epidemiologov, ko je bilo to ključno, pač pa je prepogosto preslišala njihova priporočila in mnenja. Predstavniki vlade sami niso bili dober zgled javnosti. Spomnite se šolske ministrice Simone Kustec, ki se je udeležila dogodka Olimpijskega komiteja Slovenije in se na televiziji pojavila brez maske. Pa vodje NIJZ Milana Kreka, ki si je pozabil nadeti masko na bencinski črpalki. Oba sta se za svoje dejanje opravičila in čeprav očitno nista kršila zakona, sta pokazala, da sama ne jemljeta resno tistega, kar govorita in svetujeta drugim.

Nenehno spreminjanje ukrepov, nedosledno obveščanje javnosti, zmeda in slabo komuniciranje z mediji ter javnostjo, da ne omenjamo sprejemanja ukrepov, ki so bili povsem neracionalni in ki jih ni podprl noben od strokovnjakov epidemiologov ali infektologov (na primer obvezno nošenje mask med rekreacijo v naravi) – vse to je povzročilo veliko več škode, kot je bodo državnemu proračunu zadale morebitne odškodninske tožbe.

Kraigherjeva: Slaba komunikacija ne vzpostavi zaupanja v ljudeh

Dolgoletna strokovnjakinja na področju epidemiologije Alenka Kraigher prav tako opozarja na slabo vladno komunikacijo. "Komunikacija vlade je slaba, zaradi česar ni zaupanja ljudi. Vse preveč se jih je žalilo, zmerjalo, se šalilo na njihov račun, prav tako je vlada nenehno spreminjala priporočila. Enkrat maske gor, drugič dol. Tako ne vzpostaviš potrebnega zaupanja." Po njenem mnenju tako kot ukrep nošenja zaščitnih mask tudi učinkovitost cepljenja ni bila ustrezno predstavljena javnosti.

Uporabo mask v zaprtih javnih prostorih vsekakor spodbuja."Uporaba mask v času, ko virus kroži med nami, je smiselna v notranjih prostorih, kjer ne moremo zagotoviti optimalnih pogojev, kot so ustrezna medosebna razdalja, zadostno zračenje prostora ter manjši in stalnejši kolektivi." Kot pravi, so glede širjenja okužb problematični notranji prostori, medtem ko zunanji niso. "V zunanjih prostorih maska nikoli ni bila učinkovita, razen tam, kjer je gneča,"opozarja in dodaja, da gre za medsebojno solidarnost, zato je pomembno, da masko nosimo vsi. Kraigherjeva tudi dodaja, da je ključno, da je maska ustrezna, primerno vzdrževana, če imamo pralne, ter predvsem pravilno nošena.

Na vprašanje, kaj meni o tem, da vladni ukrep obveznega nošenja zaščitne maske nima ustrezne pravne podlage, zaradi česar je nemogoče ‘preganjati’ tiste, ki mask ne nosijo, pa pravi: "Zelo neumno je, če moraš loviti ljudi, da jih kaznuješ."Kot pojasnjuje, se ljudje, seveda če jim ustrezno poveš, da so maske v zaprtih javnih prostorih začasen, smiseln in učinkovit ukrep, zavedo, da je pomembno, da jih nosijo.