Slabe novice iz Slavonije: najmanj 26 novookuženih

Počasi prihajajo podatki o število na novookuženih po posameznih hrvaških županijah. Doslej so največ novih primerov (26) zaznali v vukovarsko-sremski županiji. Tri nove okužbe imajo na območju brodsko-posavske županije, po enega pa v osješko-baranjski in zagrebški županiji. V štirih županijah (istrski, primorsko-goranski, bjelovarsko-bilogorski in karlovški) v zadnjih 24 urah niso zabeležili novih okužb.

Nacionalni štab civilne zaščite uradne podatke sicer sporoči okoli 14. ure.

Največ novih primerov je bilo včeraj v Zagrebu, kjer so 13 okužb zaznali v zasebnem domu za starejše. V Splitu so imeli deset novih primerov, med njimi je okužen tudi turist, na področju Osjeka pa devet novookuženih, poroča Index.hr.