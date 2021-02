Slabe novice za starše otrok v vrtcih

Čeprav so v rdečih regijah vrtci že drugi teden odprti, so se številni stari odločili, da otroke obdržijo doma. Pri tem so računali, da bodo - podobno kot spomladi - vsaj v času razglašene epidemije oproščeni plačila vrtca. A so se ušteli.

Najprej je z ministrstva za izobraževanje prišla okrožnica, da so od 1. februarja, torej od tega ponedeljka, plačila vrtcev oproščeni le starši otrok v črnih regijah. V naslednji, teden dni pozneje, pa so sporočili še, da morajo vrtci obračunati oskrbnino tudi za teden od 26. do 29. januarja, in to ne glede na to, ali je otrok bil v vrtcu ali ne.

"Kljub prizadevanjem ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da bi bili starši v času razglašene epidemije oproščeni plačila za vrtec, predlog ni bil upoštevan v PKP 8, zato vas obveščamo, da v času od 26. 1. 2021 do 29. 1. 2021 ni pravne podlage, da bi bilo plačilo staršev za otroke, vključene v vrtce na območjih rdečih regij, financirano iz državnega proračuna," so ravnatelje vrtcev obvestili z direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo. Edina možnost, da se to spremeni, je zdaj naslednji, deveti paket protikoronskih ukrepov, ki je že v pripravi.

Zakaj določilo, na katerega so računali tako starši kot zaposleni v vzgoji, ni našlo mesta v PKP 8, ni jasno. Zanimivo: junija so bili starši, ki otrok niso imeli v vrtcu, oproščeni plačila, pa čeprav je bila epidemija takrat že preklicana.