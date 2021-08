Slabša epidemiološka slika za sredozemske države, Slovenija ostaja zelena

Zelena ostajata tudi Madžarska in večji del Avstrije, hrvaška obala pa kljub množičnemu turizmu še naprej vztraja pri oranžni barvi. Medtem je njeno zaledje obarvano zeleno.

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je objavil nov zemljevid evropskih držav z aktualnimi epidemiološkimi podatki. Slovenija ob ugodni epidemiološki sliki še vedno ostaja zelena.

Epidemiološka situacija se je nekoliko poslabšala pri naših zahodnih sosedih. Večina Italije je sicer še vedno obarvana v oranžno barvo, z zeleno kljubujejo le še jugovzhod Apeninskega polotoka in posamezna območja na severu. Medtem sta dve italijanski deželi (Toskana in Marke) že obarvani v rdečo barvo, prav tako pa sta še vedno rdeči Sicilija in Sardinija.