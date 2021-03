Slavni violončelist po prejemu druge doze cepiva v zahvalo zaigral na cepilnem mestu

65-letni Jojo Ma se je v soboto na cepilno mesto odpravil s svojim violončelom. Po tem, ko je sedel na stol, nastavil svojo ramo in prejel še drugo dozo cepiva, se je glasbenik prestavil na stol ob robu cepilnega mesta, vzel v roke svoj inštrument in na presenečenje vseh prisotnih začel igrati.

Ma je zaposlene na cepilnem mestu in čakajoče v vrsti za cepljenje počastil s 15 minut dolgim koncertom, na katerem je zaigral Bachova in Schubertova dela.

"Želel je dati nekaj v zameno," je glasbenikovo potezo za lokalni medij Berkshire Eagle komentiral Richard Hall, član skupine, ki je zadolžena za cepljenje. Posnetek mini koncerta so delili na družbenih omrežjih, dogodek pa so mnogi pospremili z odobravanjem. Predstavnik zvezne države Massachusetts William Smitty Pignatelli se je violončelistu zahvalil, ker je"s svojo čudovito glasbo vnesel upanje in optimizem".

Jojo Ma velja za enega najboljših violončelistov našega časa. Izdal je več kot 90 albumov, za svoje delo pa je prejel 18 grammyjev. Kitajskim staršem se je rodil v Parizu, ko je bil star sedem let, pa se je njegova družina preselila v New York.