Omikron prisoten že v najmanj treh slovenskih regijah

Iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so sporočili podatke o sledenju različicam Sars-CoV-2 v času od 4. do 10. decembra. "Različico omikron (B.1.1.529, ter podlinije BA.1 in BA.2) smo do sedaj potrdili pri osmih osebah. En primer smo potrdili tekom rednega sekvenciranja, okužba je bila potrjena v 49. tednu pri osebi iz osrednjeslovenske statistične regije," so zapisali.

Sedem dodatnih primerov so potrdili z izrednim sekvenciranjem med 17. 12. in 19. 12. 2021. "Trije primeri so iz gorenjske statistične regije in štirje iz obalno-kraške statistične regije, vse okužbe so bile potrjene v 50. tednu," so zapisali.