Sledenje stikom mogoče tudi brez namestitve aplikacije

To pomeni, da bodo sodelujoči uporabniki lahko prejemali obvestila o potencialni izpostavljenosti neposredno, vendar pa bodo morali uporabniki, če bodo seveda želeli, še vedno potrditi svoje pozitivne diagnoze z lokalno ponujenimi aplikacijami, kar torej pomeni, da bo bo šlo za dve ločeni zadevi – operacijski sistem bo dovolj, če bo oseba želela zgolj izvedeti, ali je bila v potencialnem območju izpostavljenosti, kdor bo želel deliti podatke o okužbi, pa bo moral ta podatek še vedno vnesti v domačo aplikacijo, piše venturebeat.com.

Da gre razvoj pri tehnoloških gigantih v to smer, je bilo sicer jasno že takoj, ko sta Apple in Google predstavila skupno razvit sistem obveščanja o izpostavljenosti, vendar so takrat v operacijskih sistemih manjkale nekatere ključne komponente.

Za zdaj sicer ni jasno, kolikšen odstotek uporabnikov operacijskih sistemov iOS ali Android dejansko uporablja sistem sledenja stikov v regijah, kjer je podprt, vendar se zdi, da je sprejemanje teh rešitev precej počasno.

V prihodnjih mesecih naj bi v takšen način sledenja vključili tudi druge "bluetooth" naprave, kar bo otrokom in starejšim omogočalo pasivno sodelovanje, ne da bi pri sebi nosili telefone, še pravijo razvijalci.

Uporaba nove funkcije bo sicer prostovoljna, uporabnik jo bo lahko vključil ali pa ne, je pa nekaj poznavalcev, ki menijo, da je prav mogoče, da se Apple s tem premika k trenutku, ko bo lahko ponudil storitev, ki bo delovala ne le lokalno, kot delujejo aplikacije držav, ampak globalno.

Vseeno pa ni še niti povsem jasno, kje vse bo opcija obveščanja zgolj s pomočjo telefona sploh na voljo. Kot piše nemški Spiegel, morajo namreč Applov sistem s podatki o okuženih oskrbovati lokalne zdravstvene oblasti, ki edine razpolagajo s seznamom okuženih. Poleg tega se v tem primeru očitno ne bo mogoče izogniti vključenemu podatku o lokaciji, da bo sistem sploh upošteval za uporabnika pomembne podatke.