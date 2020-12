Sledilnik covid-19 ostal brez pomembnih podatkov

V času epidemije, ko vsi spremljamo najnovejše podatke o številu novo okuženih s koronavirusom, je bil Sledilnik covid-19 ažuren in zanesljiv vir omenjenih podatkov. A očitno so pristojni odločili, da podatkov po novem ne bodo več delili. Prostovoljci, ki sodelujejo pri projektu Sledilnik covid-19 so na twitterju namreč zapisali, da so jih včeraj obvestili, da ne bodo več prejemali jutranjega zbirnega poročanja števila laboratorijsko testiranih in prvič pozitivnih vzorcev na SARS-CoV-2. Pričakujejo sicer, da bodo podatki še vedno na voljo v popoldanskem EPI poročilu NIJZ, so pa tako izvzeti iz pomembnega podatkovnega toka, so sporočili.