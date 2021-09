Vladni mega odlok odpira številna vprašanja, pristojni za pojasnila niso dosegljivi

Edina, ki sta bila dan po vladni potrditvi strožjih PCT-pravil, ki zadevajo okoli 900 tisoč zaposlenih in še več uporabnikov storitev vseh sektorjev, dosegljiva za vprašanja, sta bila ministra NSi. "V primeru centrov za socialno delo, zavodov za zaposlovanje, domov za starejše je to tisti pogoj, ki vseeno omogoča odprto družbo," je odločitev o odloku pojasnil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

"Uporabniki javnega prevoza bodo potrebovali tako imenovani PCT. To sicer ne velja za dijake in osnovnošolce. Gre za mnenje stroke in jaz spoštujem stroko, ki narekuje tempo prilagajanja ukrepov," je ob tem dodal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

A tu se pojavi že prva dilema; kdo in kako bo v avtobusih in na vlakih to nadziral, ne da bi prihajalo do zamud? Minister Vrtovec odgovarja: "Če PCT-pogoj lahko preverjajo v gostinskih obratih in v drugih ustanovah, potem bo to mogoče tudi v javnem potniškem prometu. Se bomo pa z vsemi izvajalci javnega potniškega prometa še pred sredo sestali in se pogovorili, na kakšen način bo potekalo izvajanje."

Če kriterij testiranja za vse zaposlene v državi od srede dalje velja teden dni, ali enako velja tudi za uporabnike storitev? Ali hitri testi zanje veljajo le 48 ur, PCR pa 72, kot doslej? Cigler Kralj odgovarja: "Sledimo nasvetom svetovalne skupine in se na podlagi tega odločamo."