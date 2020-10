Slovaška končala s prvim delom množičnega testiranja vseh prebivalcev

V okviru projekta testiranja celotnega prebivalstva Slovaške s hitrimi testi so v državi pod vodstvom obrambnega ministrstva testirali vse prebivalce hudo prizadetih štirih okrajev ob meji s Poljsko, ki so starejši od deset let.

Slovaški premier Igor Matovič je prvi del pilotnega projekta že označil za uspešnega. Dodal je, da so se soočali s kadrovskimi in organizacijskimi težavami, ki so prinesle pomembna spoznanja za obsežnejši drugi in tretji del testiranj. Po njegovih besedah so že v prvem delu testiranj odkrili okoli 6000 potencialnih razširjevalcev virusov, ki jih v običajnih okoliščinah ne bi odkrili. Posvaril pa je, da je potrebno ne glede na rezultate testa še naprej spoštovati zaščitne ukrepe, kot je nošnja zaščitne maske.

Slovaški minister za zdravje Marek Krajči je pozval študente medicine in zdravstveno osebje, naj prostovoljno sodelujejo pri izvedbi testiranja. Slovaška vojska je za potrebe testiranja namenila približno 8000 vojakov, vendar se na Slovaškem soočajo s pomanjkanjem medicinskega osebja. Obrambni minister Jaroslav Nad tako ni izključil možnosti, da jim ne bo uspelo testirati celotnega prebivalstva.

Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so na Slovaškem doslej potrdili 43.843 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je umrlo 159 bolnikov.