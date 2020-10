Slovaška testira celotno prebivalstvo, premier Matovič: Svet bo opazoval

Testirali bodo vse prebivalce, starejše od 10 let, a številni nad idejo niso navdušeni, med njimi je tudi slovaška predsednica, ki se ji zdi projekt neizvedljiv. Zuzana Čaputova je pozvala k ponovnemu premisleku, potem ko so predstavniki vojske sporočili, da ni dovolj usposobljenih zdravstvenih delavcev, ki bi projekt lahko izvedli.

Kljub kritikam je testiranje danes zjutraj steklo, iz testnih centrov pa so poročali o dolgih čakalnih vrstah in zamudah. "Svet bo opazoval," je ob začetku tedna dejal premierIgor Matovičin poudaril, da bo ta ukrep rešil na stotine življenj. "To bo naša pot v svobodo,"je še dejal in tako nakazal, da bi lahko omejili dosedanje ukrepe, ko bo testiranje končano, ali pa ukrepe zaostrili, če množično testiranje ne bo v celoti izvedeno. Vlada upa, da bodo množično testiranje končali v dveh dneh, nato pa drugi krog testiranja izvedli prihodnji konec tedna.

Prebivalstvo bodo testirali s hitrimi antigenskimi testi, rezultati pa bodo znani v 30 minutah. "To je največja logistična operacija vojske od osamosvojitve države," je ob tem dejal obrambni minister Jaro Nad.

"Kar zadeva pandemijo, smo v slabšem položaju kot Češka, vendar zaostajamo dva ali tri tedne," je povedal. Kot je dodal, so se za množično testiranje odločili, potem ko so pilotno testiranje, ki je potekalo minuli vikend, označili za uspešno.