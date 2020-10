Slovenci pesimistični glede hitrega okrevanja gospodarstva

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana, so ugotavljali, kako Slovenci vidijo okrevanje slovenskega gospodarstva, kakšen je njihov trenutni delovni status ter kako se je v primerjavi s poletjem spremenil pogled na delo od doma.

In če so še v juliju bile napovedi prebivalcev previdno optimistične – v času zatišja je skoraj petina napovedovala, da si bo slovensko gospodarstvo opomoglo leta 2021 ali prej, četrtina v letu 2022, tretjina pa leta 2023 ali kasneje, pa je v tokratnem merjenju delež tistih, ki okrevanje napovedujejo šele leta 2023 ali kasneje, statistično značilno višji, saj je narasel kar za 14 odstotnih točk.

Bistvena sprememba pa se je zgodila v odnosu do dela od doma med tistimi, ki trenutno svoje delo izvajajo od doma. Medtem ko je bilo v juliju takšnih, ki jim je bilo vseeno, ali delajo doma ali na delovnem mestu, več kot polovico, je ta delež upadel za 15 odstotkov. Po drugi strani se je za 10 odstotnih točk povečal delež tistih, ki jim je delo od doma prijetno in se ne veselijo povratka na delovno mesto. Verjetno je to deloma povezano tudi s tem, da se je delo od doma vprašanim zdelo julija ob ugodni epidemiološki sliki nekoliko nesmiselno, sedaj pa so razmere precej drugačne kot pred nekaj meseci.

Raziskavo so izvedli med 2. in 4. oktobrom letos, v njej pa je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije.