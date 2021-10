Slovenci v tujini o cepljenju in sprejemanju ukrepov: večjih težav ni

Kot pravi študentka, tam v restavracijah ni omejitev glede števila gostov, še vedno pa so za vstop v restavracijo obvezne zaščitne maske. Pogojev PCT tam ne preverjajo. "V barih in nočnih klubih, ki so na Portugalskem odprti, pa se preverja tudi ta pogoj," pravi študentka.

Na Portugalskem je z enim odmerkom cepljenih kar 98 odstotkov odraslega prebivalstva. To je po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ECDC največ med državami Evropske unije. V tej državi, ki je ena izmed najuspešnejših na področju cepljenja, je tudi študentka Katarina Grad .

Digitalno potrdilo ni več obvezno – to se je z začetkom novega šolskega leta popolnoma odpravilo, pravi Horvatova. Država je bila sicer zaprta kratek čas, vendar pa je ljudem to precej onemogočilo vsakdanje življenje, dodaja: "Ljudje so se zavedali, da brez cepljenja države ne bo mogoče odpreti."

Tam že zadnjih šest let živi in dela Slovenka Rika Horvat , specialistka nuklearne medicine: "Danci so zaupali vladi, ki je govorila, da so omejitve začasne, da delajo vse, da se bo življenje čim prej vrnilo na stare tire," pravi zdravnica. Tam sicer še vedno velja nošenje mask za obisk pri nekaterih izbranih zdravnikih. Prav tako pa še vedno veljajo priporočila o testiranju otrok v šolah, "saj je prav ta populacija tista, ki na Danskem trenutno še ni precepljena".

Danska je bila medtem prva država v Evropski uniji, ki je pred slabim mesecem dni odpravila vse omejitve in ukrepe v povezavi z novim koronavirusom. To so 10. septembra proslavili tudi s koncertom, ki se ga je udeležilo okoli 50 tisoč ljudi. Takrat je bilo na Danskem precepljenih okoli 87 odstotkov prebivalcev. Kako pa življenje tam poteka danes?

Ob tem je za veliko število testiranih in cepljenih ljudi poudarila tudi pomen digitalizacije: "Ljudje so se na testiranje naročili preko aplikacije, testiranja so bila brezplačna, ljudje so se množično testirali, še preden so se cepili." Kot pravi se je pomen digitalizacije pokazal tudi pri cepljenju, na katerega so se prebivalci znova prijavili kar prek spleta.

Komunikacija je potekala prek vlade, vendar pa vedno po nasvetu strokovnjakov: "Vlada sama ni sprejela nobene odločitve, dokler se ni posvetovala s strokovnjaki."

Kot pravi Horvatova, so bile sicer težave, ki so se pojavile na Danskem, večinoma povezane s tem, da določene skupine niso prišle dovolj hitro na vrsto za cepljenje in ne v tem, da se prebivalci ne bi želeli cepiti. "Velika težava je bila, da v določenem trenutku ni bilo dovolj cepiva, zato do poletja niso mogli precepiti vseh skupin. To je bila večja težava kot to, da se ljudje ne bi želeli cepiti," je dejala.