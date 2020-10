Slovenci najbolj zaupamo Rozmanu, a smo čedalje bolj črnogledi

Prebivalci Slovenije kot najbolj zaupanja vrednega predstavnika stroke oziroma politika v trenutnih razmerah ocenjujemo direktorja Klinike Golnik Aleša Rozmana, najmanj pa na besedo verjamemo notranjemu ministru Alešu Hojsu. Precej nezavidljivo mesto si je po raziskavi Valicona na lestvici priboril tudi premier Janša, ki je tik nad omenjenim strankarskim kolegom. Zaskrbljenost med prebivalci Slovenije glede širjenja okužb z novim koronavirusom medtem po izsledkih raziskave Mediane sicer ostaja nespremenjena, postajamo pa čedalje bolj pesimistični glede tega, kaj nam prinaša prihodnost.

V tokratni meritvi raziskave #Novanormalnost je družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji Valicon preverjala zaupanje v ključne predstavnike politike in stroke. Poleg tega so v raziskavo vključili tudi nekatere kazalce doživljanja razmer, ki so jih merili že v času epidemije in rezultati kažejo, da se je situacija na tem področju bistveno spremenila - virus (p)ostaja stalnica, vedno bolj tudi z vidika bližine okužbe.

V meritev so vključili 19 predstavnikov vlade in stroke, ki pogosteje nastopajo v javnosti, v zvezi s pojasnili o širjenju virusa in ukrepih za zajezitev širjenja. Seznam so na Valiconu pripravili na osnovi pregleda novinarskih zapisov na spletnem portalu RTV MMC, novinarjev, ki so poročali z novinarskih konferenc ter s tem povezanih prispevkov v zadnjih dveh mesecih.

Vprašanje se je glasilo: "V zvezi s širjenjem virusa, priporočili in ukrepi za (samo)zaščito, se v javnosti oglaša več politikov in predstavnikov stroke ... V kolikšni meri zaupate posameznim med njimi?" Ob imenu je bila prikazana fotografija osebe v značilnem okolju, večinoma iz medijskih nastopov. Anketirancem so se osebe prikazovale v naključnem vrstnem redu, v dveh sklopih: v prvem sklopu so bile osebe, ki nastopajo zelo pogosto, v drugem tiste, ki nastopajo manj pogosto. "Razdelitev v ti dve skupini se je potrdila tudi z rezultatom poznavanja oziroma deleža tistih, ki so ocenjevali zaupanje, ki je bil v drugi skupini nižji," ob tem razlagajo na Valiconu.

icon-expand Osebnosti so razvrščene glede na izračunano stopnjo zaupanja. Slabih 15odstotkov anketiranih ne zaupa niti enemu od navedenih. FOTO: Valicon

Kot pojasnjujejo na Valiconu, so meritev izvedli po standardnem modelu, s katerim že od leta 2012 spremljajo zaupanje v institucije in poklice v okviru raziskave Ogledalo Slovenije. Zaupanje se meri na štiristopenjski lestvici, od 'sploh ne zaupam' in 'bolj ne zaupam' do 'bolj zaupam' in 'zelo zaupam'. Peti možni odgovor je 'ne poznam / ne morem oceniti'. "Stopnjo zaupanja dobimo s preprostim izračunom razlike med prvima in drugima dvema odgovoroma, pri čemer ne upoštevamo deleža odgovorov 'ne poznam / ne morem oceniti' (torej je osnova za izračun stopnje zaupanja delež vseh, ki so ocenjevali stopnjo zaupanja). Pozitivna stopnja zaupanja pomeni, da je bil delež pozitivnih odgovorov ('bolj zaupam' in 'zelo zaupam') višji, in obratno. Če bi vsi odgovorili, da nekomu zelo zaupajo, bi bila stopnja 100, če bi vsi odgovorili, da nekomu sploh ne zaupajo, pa -100," metodologijo izvedbe razlagajo v družbi.

V spomladanskih meritvah je imel predsednik vlade Janez Janša izmerjeno stopnjo zaupanja med -47 (med 11. in 13. aprilom) in -52 (med 12. in 15.junijem), izmerjena stopnja v tokratni meritvi (-48) je torej na približno enaki ravni. Vladni govorec Jelko Kacin medtem izgublja zaupanje, stopnja zaupanja se je znižala iz -23 aprila, na -46 v aktualni meritvi. Stopnja zaupanja najvišje uvrščenih je primerljiva s stopnjo zaupanja v zdravstveni sistem na vrhuncu epidemije aprila letos (55). Najvišjo stopnjo zaupanja v Sloveniji tradicionalno uživajo gasilci (88) in medicinske sestre (77), sledijo znanstveniki (61) in zdravniki (56), rezultate raziskave navajajo na Valiconu. Virus (p)ostaja stalnica, vedno bolj tudi z vidika bližine okužbe V tokratni meritvi so v omenjeni družbi znova preverjali tudi nekatere kazalce doživljanja razmer, ki so jih merili že v času epidemije in rezultati kažejo, da pa se je tukaj situacija bistveno spremenila. Na vprašanje, koliko časa bodo po njihovem mnenju še trajale neobičajne razmere z različnimi omejitvami in ukrepi v javnem življenju, je velika večina odgovorila, da pol leta ali več. Tik pred preklicem epidemije maja letos je bila večina mnenja da bodo izredne razmere trajale manj kot dva meseca. To kaže - tako na Valiconu -, da je javnost v večini primerov sprejela dejstvo, da bo virus najverjetneje prisoten še kar nekaj časa. "To kažejo tudi drugi indikatorji, saj v zadnjih meritvah opažamo, da ljudi skrbi predvsem dolgotrajnost situacije (takih je bilo nazadnje 59 odstotkov vprašanih). Velik del prebivalcev (44 odstotkov) sicer trenutno situacijo opisuje kot neprijetno in utrujajočo," razlagajo.

Virus postaja vedno bolj otipljiv tudi z vidika bližine okužbe, saj maja letos večina ni poznala nikogar, ki bi imel okužbo (53 odstotkov), zdaj je takih le še slaba tretjina. Večji del (38 odstotkov) sicer še vedno pozna le nekoga iz širšega socialnega kroga (ne poznajo osebno, le po imenu, ali pa so slišali od drugih za nekoga), a je zdaj že tudi kar nekaj takih, ki poznajo nekoga s potrjeno okužbo v ožjem socialnem okolju (v družini, na delu ali med prijatelji) – 25 odstotkov. Takih, ki bi imeli potrjeno okužbo v najožjem socialnem okolju (doma ali pri sosedih), je sicer še vedno malo (sedem odstotkov), je pa ta odstotek bistveno večji kot pred petimi meseci. Situacija ocenjena bolj pozitivno kot pred dvema tednoma, a pesimizem raste

Z raziskavo #Novanormalnost družba Valicon spremlja ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija, zagotavljajo.

Preverjali so sicer tudi ostale indikatorje stanja v družbi, kjer pa v primerjavi s prejšnjo meritvijo ni tako velikih sprememb. Ocena trenutne situacije se je sicer še malenkost poslabšala, saj 83 odstotkov vprašanih ocenjuje, da gre situacija na slabše (pred dvema tednoma je bilo takih 79 odstotkov). Delež zaskrbljenih je približno isti kot prejšnji teden, se je pa malenkost spremenilo razmerje med odgovori - povečal se je delež teh, ki so zaskrbljeni na splošno, na račun deleža zaskrbljenih zaradi drugi stvari. Po drugi strani je ocena situacije bolj pozitivna kot pred dvema tednoma, saj jo kot tako ocenjuje 47 odstotkov, prejšnji teden je bilo takih 39 odstotkov.

Na Inštitutu Mediana pa so med prebivalci Slovenije medtem ugotavljali kako zaskrbljeni so za svoje življenje in življenja bližnjih ter kako vidijo življenje v prihodnje. Raziskava je pokazala, da zaskrbljenost med Slovenci za njihovo življenje ostaja nespremenjena, povečuje pa se delež pesimistov glede prihodnosti.

icon-expand Slovenci smo vse bolj črnogledi glede prihodnosti, kažejo izsledki raziskave Mediane. FOTO: Thinkstock

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ugotavljali, kako zaskrbljeni so za svoje življenje in življenje bližnjih prebivalci Slovenije, kako vidijo življenje v prihodnje in v kolikšni meri se jim zdijo ukrepi primerni oziroma sorazmerni glede na njihovo svobodo in trenutno stanje.

Kljub temu, da število okužb z novim koronavirusom narašča in je Slovenija tik pred tem, da uvede nov paket omejitev in ukrepov, zaskrbljenost za lastno življenje in življenje bližnjih med prebivalci Slovenije ne narašča. Na zaskrbljenost ne vpliva niti vedno višji delež tistih, ki menijo, da se bo življenje za vedno spremenilo na slabše. Zajete v raziskavo so na Mediani povprašali po naslednjem: V kolikšni meri so zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi izrednih razmer?

icon-expand

Zaskrbljenost prebivalcev Slovenije za lastno življenje in življenje bližnjih je bila ob pričetku epidemije izredno visoka, nato pa je skozi čas upadala in se stabilizirala okrog 40 odstotkov. Tako je zaskrbljenih ali zelo zaskrbljenih v oktobru 43 odstotkov, kar je praktično identično kot v juliju (42,9 odstotka). Skrb za življenjsko ogroženost torej vsaj trenutno ne narašča, ugotavljajo na inštitutu. Ali menite, da se bo običajno življenje kot posledica koronavirusa trajno spremenilo?

icon-expand

Na drugi strani pa na inštitutu ugotavljajo, da delež tistih, ki menijo, da se bo običajno življenje kot posledica koronavirusa trajno spremenilo na slabše, narašča iz meseca v mesec. Medtem ko je aprila delež tistih, ki se strinjajo s to trditvijo, znašal 49 odstotkov, zdaj znaša že 63 odstotkov in je od julija 2020 narasel za več kot sedem odstotnih točk, kar predstavlja statistično značilno razliko. Od julija je upadel delež tistih, ki menijo, da bo običajno življenje ostalo nespremenjeno (s 25 na 21 odstotkov) ter tistih, ki o običajnem življenju v prihodnje še niso imeli izdelanega mnenja (z 10 na šest odstotkov). Kako bi ocenili razmerje med varnostjo, ki jo zagotavljajo ukrepi, ter vašo osebno svobodo?

icon-expand

Raziskavo je izvedel Inštitut Mediana med 2. in 4. oktobrom 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji, so sporočili.