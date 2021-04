Slovenec Uroš Vene se je v Srbiji že cepil s Pfizerjevim cepivom

Nasmeh je Urošu Venetu, lastniku podjetja v Srbiji, med čakanjem na odmerek cepiva proti covidu-19 zakrivala zaščitna maska. "Ravnokar sem se cepil. Pred 15 minutami sem prišel na beograjski velesejem," je povedal po cepljenju. Pravi, da je vse potekalo gladko, brez gneče in brez težav – razen z birokracijo. "Z mano je bil prijatelj, ker ne znam brati cirilice, obrazec pa je v cirilici. Tega je izpolnil on, ostalo pa je šlo kot pri drugih. Nobene razlike ni bilo," je dejal.

Vene se je po spletu na cepljenje prijavil včeraj. Ker se mu je mudilo nazaj v Slovenijo, pa ni dočakal odgovora s terminom. Danes je prišel v cepilni center, kjer so ga sprejeli. "Zakaj bi čakal, če lahko to uredim tukaj? Zdaj lahko vsaj normalno potujem. Vsakič, ko grem v Srbijo ali na Hrvaško, imam težave na meji. Upam, da bo zdaj lažje,"pove.

V Srbiji cepijo s petimi različnimi cepivi

Katero od petih cepiv je na voljo, je odvisno od dneva. Danes je bil na vrsti drugi odmerek kitajskega in prvi Pfizerjevega cepiva. Tega je prejel tudi Vene. "Zakaj ne bi pomagali regiji, če imamo priložnost za to? Mar ni prva in osnovna stvar humanost do soljudi, če imamo možnost, da ponudimo roko?" je odločitev Srbije, da cepi tudi tuje državljane, komentiral srbski zdravnik Zoran Bekić.