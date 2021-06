Slovenija bo Češki donirala 10.530 odmerkov Pfizerjevega cepiva

Predsednik vlade Janez Janša se je 25. in 26. marca 2021 preko avdio - video konference udeležil zasedanja Evropskega sveta, na katerem so se voditelji med drugim pogovarjali o razdelitvi dodatnega cepiva državam, ki ga najbolj potrebujejo. "Voditeljem ni uspelo najti dogovora, zaradi česar je največ izgubila Češka republika. Vlada Republike Slovenije se je zato odločila, da v znak solidarnosti s Češko republiko del naročenega cepiva Pfizer nameni Češki," so sporočili z Ukoma.

Spomnimo, da so načrtu portugalskega predsedstva, da bi tri milijone dodatnih odmerkov Pfizerjevega cepiva od desetih porazdelili med pet najbolj prizadetih držav, nasprotovale le Slovenija, Češka in Avstrija ter zahtevale spremembo načina porazdelitve cepiva. V nasprotju z ostalimi državami članicami, ki so načrt podprle. Slovenska vlada je ob tem dejala, da je pri drugačni rešitvi vztrajala zaradi Češke, ter da so si prizadevali za razdelitev vsaj pet milijonov odmerkov od desetih.