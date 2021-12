Slovenija bo Črni gori donirala 42.000 odmerkov Moderne

Pandemija nalezljive bolezni COVID-19 je doslej povzročila eno največjih svetovnih zdravstvenih, gospodarskih in družbenih kriz. "Medtem ko večina držav članic EU in drugih razvitih držav v glavnem učinkovito nadaljuje cepljenje svojega prebivalstva, je delež precepljenih v državah v razvoju še vedno zanemarljiv," je po seji sporočila vlada.

Črna gora je interes za cepiva izrazila preko mehanizma CECIS, pri preverjanju pa je izrazila tudi pripravljenost za sprejem cepiva Moderna. Zato bo Slovenija Črni gori po bilateralni pogodbi donirala 42.000 odmerkov, ki so spravljeni v skladišču v Ljubljani.

Kot so pojasnili na seji vlade, je Črna gora pripravljena prevzeti organizacijo in stroške prevoza cepiva iz Slovenije v Črno goro. V Sloveniji bo NIJZ poskrbel za vse aktivnosti, povezave z logističnim delom donacije, ki se zahtevajo od Slovenije in vključujejo pripravo cepiva za transport, izročitev cepiva in pripravo potrebne dokumentacije. Za podpis pogodbene dokumentacije med Slovenijo, Črno goro in dobaviteljem Moderna Switzerl and GmbH ter med Slovenijo in Črno goro za humanitarno pomoč je vlada pooblastila ministra za zdravje.