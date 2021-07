Slovenija bo Egiptu podarila 250.000 odmerkov cepiva AstraZeneca

Kot so sporočili po današnji seji vlade, bo Slovenija letos pobudi Covax namenila 350.000 evrov, prihodnje leto pa 150.000 evrov. S tem se je Slovenija pridružila državam donatoricam. Prispevek bo v celoti namenjen za pomoč državam v razvoju in se šteje za uradno razvojno pomoč, je po seji vlade še sporočil urad vlade za komuniciranje.

Hkrati je vlada danes tudi odločila, da bo Slovenija za namen humanitarne pomoči ob pandemiji covida-19 Egiptu brezplačno namenila 250.000 odmerkov cepiva proti covidu-19 proizvajalca AstraZeneca. Donacija cepiva proti covidu-19 proizvajalca AstraZeneca bo izpeljana po podpisu pogodbene dokumentacije, sklenjene med Slovenijo, Egiptom in proizvajalcem cepiva AstraZeneca.

Egipt je zaradi slabih epidemioloških razmer glede covida-19 in izjemno nizke stopnje precepljenosti na različne države naslovil več prošenj za pomoč v obliki cepiv, ki ga v državi primanjkuje. Zaradi omejenega testiranja v državi, ki šteje nekaj več kot sto milijonov prebivalcev, so dejanski statistični kazalniki glede stanja epidemije s precejšnjo gotovostjo bistveno višji od številk, ki jih za to državo beleži Svetovna zdravstvena organizacija, so še sporočili po seji vlade.

Dodali so, da je v interesu Slovenije, da se čim več ljudi cepi in se s tem zagotovi večja kolektivna zaščita tudi zunaj nacionalnih meja, vključno z destinacijami, ki so za številne slovenske državljane turistično ali poslovno zanimive, med katere gotovo sodi tudi Egipt.