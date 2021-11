Slovenija bo Hrvaški posodila 40.950 odmerkov Pfizerjevega cepiva

Posojanje se bo izvedlo v obliki dvojne donacije, najprej kot donacija Slovenije Hrvaški, nato pa kot vračilo cepiva Hrvaške Sloveniji najkasneje do 31. decembra 2021, je sporočila vlada.

Vso potrebno dokumentacijo in logistiko bosta uredila ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Za podpis pogodbene dokumentacije med Slovenijo in Hrvaško ter podpis najave donacije proizvajalcu cepiva, družbi BioNTech/Pfizer, pa je vlada pooblastila ministra za zdravje Janeza Poklukarja.