Slovenija bo v juniju prejela do 1,3 milijona odmerkov cepiva

Poklukar je ob današnjem dnevu slovenskega krvodajalstva poudaril, da se je pomembnost kakovostnega zdravstvenega sistema izkazala tudi med epidemijo. Izpostavil je, da je točna številka odmerkov cepiva odvisna od realizacije dobaviteljev, saj smo po njegovem mnenju odvisni od proizvajalcev cepiv in dobaviteljev. V juniju tako pričakujejo do 1,3 milijona odmerkov cepiva. Minister je povedal, da v tem trenutku "nov izziv predstavlja cepljenje z načinom odprtih vrat" .

"Seveda se zdi, da je cepljenje, ki je bilo zadnje dni poskusno izvedeno v Celju in Krškem, nekako blizu Slovencem, zato delamo na tem projektu. Vendar še enkrat, stvar mora biti organizirana in izvedena na način, ki je sprejemljiv," je povedal minister.

Dejal je, da je pri cepljenju treba slediti transparentnosti postopka, kar se tiče čakalnih vrst, vsem pa je treba zagotoviti enake pravice in možnosti pri dostopu do cepljenja. Pri tem je dodal, da se moramo "izogibati načinu oziroma sistemu, ki bi vnašal nered" .

Poročali smo, da so v Celju organizirali cepljenje nenaročenih ljudi, kjer so jim zaradi velikega navala ljudi pošle vse zaloge, zaradi česar so morali cepljenje za naslednji dan celo odpovedati. Takšno cepljenje je v četrtek potekalo tudi v Krškem, kjer pa so porabili vseh 500 odmerkov cepiv Janssena in AstraZenece, polovica čakajočih pa je ostala brez cepiva.