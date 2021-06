Bo ECDC Slovenijo uvrstil na zeleni seznam?

Kaj uvrstitev na zeleni seznam pomeni za potovanja, bodo zdaj lažja ali bo vse ostalo enako? Andrej Šter, vodja konzularnega sektorja MZZ, je pred dnevi poudaril, da smo uvrstitev med države z zelenim kriterijem čakali in si jo zaslužili z dobrim trendom pri okužbah. To pa pomeni, da bodo slovenski državljani lahko potovali v najbolj ugodnih režimih po državah Evropske unije. "Kako bo to potovanje videti, bodo pa morale presoditi druge države, ki bodo skladno s svojimi kriteriji odpirale meje za tiste iz zelenih držav. Ta trenutek to pomeni, da potujejo brez kakšnih posebnih dokumentov in po 1. juliju bo to zagotavljalo tako imenovano covidno zeleno potrdilo," je pojasnil.

IJS: Epidemija še naprej hitro upada

Institut Jožef Stefan medtem v svoji zadnji projekciji ugotavlja, da epidemija še naprej upada. Ocenjeno reprodukcijsko število trenutno znaša 0,50. Da bi preprečili možnost naraščanja bolj kužnih različic virusa (delta), mora R ostati pod 0,6, in sicer ob predpostavki, da je delta različica do 60 odstotkov bolj kužna od dominantne alfe. To nam bi lahko ob hitrem poteku cepljenja predvidoma uspelo, pravijo na IJS.

Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko 14-dnevna incidenca okužb padla pod 25 v začetku julija, še ocenjujejo.

Pogoji vstopa v Slovenijo

Vlada je 19. junija spremenila pogoje vstopa v Slovenijo. Dodatno je uvedla t. i. oranžni seznam, na katerem so vse države, ki niso izrecno navedene na zelenem, rdečem ali temnordečem seznamu. Veljavnost PCR-testa je podaljšala na 72 ur od odvzema brisa, hitri antigenski test pa je veljaven 48 ur.

Iz držav, ki so na zelenem seznamu, lahko sicer osebe v Slovenijo prosto vstopajo, a morajo dokazati, da so najmanj pet dni neprekinjeno bivale na zelenem območju. V primeru vračanj z oranžnih območij je potreben pogoj PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani). Za prihod iz rdečih in temnordečih držav pa je vlada zaostrila pogoje. Zahteva se predložitev PCR-testa, osebo pa se nato napoti v obvezno 10-dnevno karanteno, ki jo lahko prekine po petih dneh s ponovnim PCR-testom. Karantena in test nista obvezna za osebe, ki so cepljene ali so prebolele covid-19. Ukrep je sicer sprožil veliko nejevolje pri slovenskih turistih, ki so se že pred uveljavitvijo odloka odpravili na počitnice.