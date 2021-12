Slovenija dobavila Novavaxovo cepivo predvidoma v prihodnjih mesecih

Cepivo, imenovano nuvaxovid, ki ga je razvilo ameriško podjetje Novavax, je peto cepivo proti covidu-19, ki ga je odobrila Evropska agencija za zdravila (Ema). Zeleno luč je prižgala za uporabo pri starejših od 18 let, v dveh odmerkih v razmiku treh tednov. Analize so pokazale, da je cepivo 90-odstotno učinkovito, so včeraj sporočili z agencije.

Emin odbor za zdravila za uporabo v humani medicini je sklenil, da so podatki o cepivu zanesljivi in izpolnjujejo merila EU glede učinkovitosti, varnosti in kakovosti. Pregledali so rezultate dveh kliničnih študij, ki so dokazale učinkovitost cepiva. V obe študiji je bilo skupno vključenih več kot 45.000 prostovoljcev, o čemer smo poročali že včeraj.

Neželeni učinki, ki so jih opazili pri cepljenih prostovoljcih, so bili običajno blagi do zmerni in so izginili v nekaj dneh po cepljenju. Najpogosteje so sodelujoči v študiji poročali o bolečini na mestu injiciranja, utrujenosti, bolečinah v mišicah, glavobolu, slabem počutju, bolečinah v sklepih, slabosti in bruhanju.

Nuvaxovid temelji na proteinih

Ema je predhodno odobrila cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, Moderne, AstraZenece ter Johnsona & Johnsona. Za razliko od preostalih štirih nuvaxovid temelji na proteinih. Vsebuje laboratorijsko proizvedene nanodelce proteina S, ki je sicer na površini novega koronavirusa. Ko oseba prejme cepivo, imunski sistem te delce proteina prepozna kot tuje in razvije naravno zaščito pred njimi, to so protitelesa in celice T.