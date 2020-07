Slovenija drsi s seznama 'zelenih držav', kaj nas ob tem čaka?

Kot je povedal direktor Klinike Golnik Aleš Rozman , prehod Slovenije z zelenega na rumeni seznam držav ne pomeni nič dobrega in bo verjetno pomenil zaostrovanje ukrepov na področju druženja, pa tudi odpoved večjih prireditev. Prav tako pa to žal pomeni, da postajamo manj zanimiva država za zunanje obiskovalce. " Vsak bo premislil dvakrat, ali bo prišel v Slovenijo na dopust ali ne," je dejal.

Notranji minister v odstopu Hojs je povedal, da so predlogi strokovne skupine že bili, da se omeji združevanje na 10 ljudi. " Imamo dve možnosti – popolno zaprtje, ki si ga nihče ne želi, in pa drugo možnost, ki vključuje bolj odgovorno obnašanje vseh Slovencev in Slovenk v povezavi z uporabo aplikacije, za katero upam, da bodo poslanci zbrali toliko poguma in razuma, da jo bomo v Sloveniji tudi uporabljali," je dejal.

Vladni govorec Jelko Kacin je danes na tiskovni konferenci že napovedal, da bi se druženje lahko omejilo s 50 na 10 ljudi, zaenkrat pa bo predvsem poostren nadzor nad delovanjem lokalov in spoštovanjem ukrepov. " Če omejiš združevanje na 10 ljudi, to Slovenke in Slovenci razumejo – 11 ni več dobro. Če pa rečeš 50, je pa meja 50 in še 50 zraven," je dejal.

Dr. Rozman je dejal, da smo od srbskega scenarija, kjer jih od petka do nedelja spet čaka policijska ura, veljala pa bo tudi prepoved vsakega javnega zbiranja več kot petih ljudi v odprtih in zaprtih prostorih, še nekaj časa oddaljeni, prav tako pa verjame, da so ukrepi, ki smo jih sprejeli, dovolj učinkoviti. "Če pa ne uspemo obrniti krivulje v drugo smer, se bojim, da gremo v to smer," je dejal.

Hojs je poudaril, da bomo v primeru, da se bi Hrvaško uvrstilo na rdeči seznam, še vedno omogočili vrnitev vsem slovenskim državljanom oziroma tistim, ki tukaj živijo, v domovino. Po njegovih besedah glede na besede epidemiologa Fafangela od tega scenarija nismo tako daleč, situacija bi se lahko spremenila v nekaj dneh. "V trenutku, ko bi bilo treba Hrvaško uvrstiti na rdeči seznam, bomo to storili z dvema ali tremi dnevi zamika, kar pomeni, da se bodo lahko vsi, ki bodo to želeli, brez karantene vrnili v državo," je zagotovil.

Dr. Rozman je glede zagroženih kazni za nespoštovanje karantene povedal, da ni njihov pristaš, ampak da je očitno tako, da "nekatere je treba pohvaliti, nekaterim pa malo zagroziti". Kot je dejal, smo ob preklicu epidemije rekli, da je zdaj z ukrepi konec in je odgovornost na ljudeh. "Ta načrt je tako močen, kot so močni najšibkejši členi v tej verigi. Če na eni strani to popusti, moramo zavarovati to drugo skupino, da prve spodbudimo k spoštovanju ukrepov," je dejal. Poudaril je, da je res pomembno vzdrževanje varnostne razdalje, če pa to ni možno, je potrebna uporaba zaščitne opreme. Potegnil je vzporednico z 80. leti prejšnjega stoletja, ko smo se ob epidemiji virusa hiv morali naučiti uporabljati kondom, ali kot je slikovito dejal – takrat kondom, zdaj pa maske.

Hojs je glede ukrepov dejal, da je v načrtu v prvi fazi predvsem gašenje lokalnih žarišč, ne vnovično zapiranje in omejevanje gibanja na občine, kar pa je po njegovem mnenju možno le z doslednim spoštovanjem ukrepov in uporabo aplikacije.