'Slovenija je majhen otok sredi Evrope. Ne smemo se zapreti'

Ukinjamo sezname držav, za vse bo ob vstopu v državo veljal PCT režim. Pa bo to pripomoglo k lažji zajezitvi vnosa okužb? "Sistem PCT se uvaja uniformno. Izjem praktično ni. To, da so za vse enaki pogoji, je neka pozitivna usmeritev," je za 24UR ZVEČER dejala vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar . "Na ta način upamo, da bomo vnos virusa v državo čim bolj zamejili, čeprav smo si v zadnjih nekaj dneh kar precej poslabšali situacij," pravi.

Za osebe, ki v Slovenijo prihajajo z območja na rdečem ali temno rdečem seznamu, od danes ni več obvezna karantena, če predložijo dokazilo o cepljenju proti covidu-19 ali preboleli bolezni. Spremembe so tudi pri seznamu območij, saj je med drugim na zelenem po novem cela Italija, dodani sta tudi Kanada in San Marino.

Pa je tudi agencija, ki je organizirala maturantske izlete upoštevala vse potrebne pogoje? Okužbo z novim koronavirusom so danes namreč potrdili tudi pri gorenjskem dijaku, ki je se je vrnil z maturantskega izleta v Španiji. Že 89 pa jih je med dolenjskimi maturanti. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje hkrati dodajajo, da zaradi stikov v družini in med prijatelji v prihodnjih dneh pričakujejo še kakšnih 40 okužb.

"Tu gre za to, kakšno je bilo vedenje maturantov na samem maturantskem izletu. Zagotovo je bilo tu neupoštevanje splošnih priporočil, še dodaten tvegan dejavnik pa je bila tudi pot nazaj, ko so bili dijaki več ur na avtobusu, v relativno majhnem prostoru," se strinja Logarjeva, ki poudarja, da je dovolj že, če se je okužil le en posameznik, ki je nato okužbo razširil na cel avtobus.

Pri združenju so takoj preverili, kakšen je način delovanja agencije, ki je izlet organizirala, in pogoj za potovanja je bil PCT, odgovarja Mrvaljević. "Nihče od udeležencev ni smel iti na pot, ne da bi izpolnjeval pogoja PCT, kar pomeni, da so poskrbeli za to, da so šli na pot zdravi ljudje. Vendar pa nihče ne odgovarja za to, kako na teh potovanjih ravnajo posamezniki. Že zaradi lanske izkušnje teh agencij sem prepričan, da vedo, kako ravnati pravilno," je dejal in dodal, da verjame, da je šlo pri okužbah maturantov le za nesrečen splet okoliščin, ki je prišel ob nepravem času.

"Čeznočni tvit, ki je uvedel prekonočno obvezno karanteno, je povzročil 100 tisoč evrov škode, ki je ne moremo nadoknaditi in je nimamamo komu zaračunati," še izpostavlja Mrvaljević ter dodaja, da že 17 mesecev niso morali ničesar zaslužiti. "Temu bi si želeli izogniti in kar je še veliko bolj pomembno – želimo si, da bi ljudje, ki gredo na počitnice, resnično imeli počitnice, da bi bilo to varno, da se lahko vrnejo nazaj in da tudi mi ne povzročamo zdravstvenim strokovnjakom težav."

"Že večkrat smo prek ministrstva za gospodarstvo poskušali priti v stik s svetovalno skupino. Vemo namreč, kako in kje se sprejemajo ukrepi, in preden se spremenijo pri nas, bi si želeli pri tem sodelovati," je dejal dr. Logarjevi in se oprl na primer Nemčije. " Tam imajo na inštitutu Robert Koch osebo, ki turistične agencije pokliče, preden komisija sprejema neke odločitve. Vedno jih vpraša, kakšne so gospodarske implikacije na potovalno industrijo," je dejal in dodal, da si tega želijo tudi v Sloveniji.

Dokončne potrditve, s katero različico so se okužili dijaki, še ni. "Vendar pa je glede na epidemiološke podatke v Španiji najbolj verjetno, da gre za različico delta. Tudi osnovni profili, ki so jih naredili, nakazujejo na to, da gre za to različico," je dejala Logarjeva. Vendar pa je poudarila, da je za dokončno potrditev potrebno narediti sekvenciranje, katerega rezultati bodo znani v naslednjih nekaj dneh.

Mrvaljević kot primer izpostavlja Grčijo . "Grški otoki imajo 80- do 90 -odstotno precepljeno prebivalstvo. Grška vlada se je za to odločila načrtno, kar pomeni, da je tam varno. Prav tako Grki prihajajoče načrtno testirajo z naključnimi testi," pravi. Svetovalni skupini je predlagal, da bi z naključnim testiranjem prišlekov začela tudi Slovenija.

"Svetovalna skupina le svetuje, kakšni so ukrepi, potem pa je stvar posameznih ministrstev, da pripravijo ustrezne odloke. Mi se ravnamo glede na naše strokovno mnenje, nato pa pride do usklajevanja z ministrstvi," pa mu odgovarja Logarjeva, ki poudarja, da je končna odločitev vedno stvar ministrstev in ne svetovalne skupine.

O Malti, ki za necepljene zapira meje, pa pravi, da si ta otoška država želi le zaščiti svoje stanje. "Imajo sorazmerno dobro precepljenost, a se jim je hkrati število okužb začelo višati." Priznava sicer, da je njim pri nadzorovanju tega, kdo vstopa v državo, nekoliko lažje, saj ležijo na otoku.

"Seveda se bodo morali torej ljudje, ki bodo želeli na Malto, cepiti. Podobno je bilo že prej z rumeno mrzlico – ljudje, ki so želeli potovati na področja rumene mrzlice, so se morali proti njej cepiti, sicer vanjo niso imeli vstopa," še dodaja.

Kaj pa to pomeni za turizem? "To je stvar vlade, mi se v to ne moremo vmešavati. Dejstvo pa je, da si v trenutni situaciji in ob schengenskih mejah težko zamišljam, kako bodo izvajali kontrolo vsakega vstopajočega v Republiko Slovenijo. To bo morala povedati policija," meni Mrvaljević in ob tem dodaja, da turistične agencije vsekakor nimajo in si tudi ne želijo imeti pristojnosti pri preverjanju ustreznosti dokumentov potnikov.

'Brez cepljenj in antibiotikov zagotovo ne bi bilo tako številčne populacije sveta'

"Glede na trenuten odnos do obveznih stvari, bi takšen odlok naletel na bistveno več negodovanja in negativen odnos, kot pa neka pozitivna kampanja za cepljenje. Bolj podpiram slednjega - pozitivne informacije in to, da se ljudem razloži, zakaj je cepljenje za njih koristno," pravi Logarjeva.

"Konstantno konfliktne situacije o tem, koga cepiti in koga ne ter s katerim cepivom cepiti zagotovo niso konstruktivne. Če bo kakšna kampanja, mora biti ta vsekakor pozitivna," se strinja tudi Mrvaljević, ki dodaja, da "je bilo leta 1900 na svetu milijarda ljudi, ko pa so bila uvedena cepljenja, je mortaliteta padla in danes imamo na svetu osem milijard ljudi". "Brez cepljenj in antibiotikov zagotovo ne bi bilo tako številčne populacije sveta," je prepričan.