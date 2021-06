Slovenija je na evropskem semaforju končno zelena

Slovenija je končno tudi na evropskem semaforju zažarela v zeleni barvi. Vsaj sodeč po številkah. 14-dnevna incidenca je namreč padla pod 75 odstotkov, delež pozitivnih PCR in hitrih testov pa je nižji od enega odstotka. Kriterije za zeleno evropsko fazo torej izpolnjujemo. A Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki bdi nad barvnim seznamom držav, navadno seznam osvežuje enkrat tedensko, da se številke res umirijo in da država kriterij izpolnjuje nekaj dni. Na uradno odločitev moramo torej še počakati. Na kaj vse pa moramo Slovenci biti pozorni, preden se odpravimo na dopust?

Tudi ko bo Slovenija še uradno zelena, bomo za vstop v Avstrijo in Madžarsko še vedno potrebovali PCT potrdilo. Za Italijo denimo pa še vedno velja, da za vstop ne glede na vse, potrebujete izpolnjen poseben obrazec in negativni antigenski ali PCR test, ki ni starejši od 48 ur. Tudi če ste cepljeni ali ste Covid že preboleli. Naši južni sosedi potnikom, ki prihajajo iz držav, ki so na evropskem zelenem seznamu, omogočajo vstop na Hrvaško pod enakimi pogoji kot pred Covidom, če ne kažejo znakov bolezni ali če niso bili v stiku z okuženo osebo. Ali bomo lahko na hrvaško morje torej odšli brez potrdil o cepljenju, prebolevnosti ali negativnem testu? Ta odločitev je v rokah hrvaške posvetovalne skupine. Če bo takemu režimu na meji prikimala, pa se še vedno zna zatakniti na meji ob povratku v Slovenijo. Po naših kriterijih je trenutno zelena le Panonska Hrvaška, ostale tri administrativne enote - Jadranska Hrvaška, prestolnica Zagreb in Severna Hrvaška - pa so oranžne. Kar pomeni, da morate ob povratku z oranžnih območji slovenskim obmejnim policistom, če ne želite v karanteno, pokazati potrdila o PCT pogoju. Če pa prihajate iz zelenih administrativnih enot, pa dokazil o PCT pogoju ne potrebujete, a pod enim pogojem. Dokazati morate, da ste tam neprekinjeno bivali najmanj 5 dni. PREBERI ŠE Na Hrvaškem od julija množični dogodki za imetnike covidnih potrdil In prav zato, da bi bila potovanja v Evropski uniji čim lažja, režimi na mejah pa poenoteni, 1. julija prihaja evropsko zeleno digitalno potrdilo, do katerega bomo lahko dostopali s pomočjo digitalne identitete - Sigence ali SmsPASS-a. In ker se mnogi sprašujejo, kako si ju urediti ter kako ju uporabljati, je začel delovali dodatni klicni center, kjer bo na začetku vsak delovnik od pet do šest svetovalcev nudilo podporo uporabnikom. Dosegljivi bodo med 8. in 22. uro, pokličete pa jih lahko na brezplačno telefonsko številko 080 70 74.