Slovenija ni več na britanskem seznamu varnih držav

Po Norveški, Švedski, Litvi, Estoniji je zdaj tudi Združeno kraljestvo Slovenijo uvrstilo na svoj rdeči seznam. Britanski minister za promet Grant Shapps je namreč v četrtek sporočil, da bodo morali vsi potniki, ki v državo prihajajo iz Slovenije in otoka Gvadelupe, odslej v 14-dnevno karanteno. Sprememba začne veljati v soboto ob 4. uri zjutraj. Shapps je poudaril, da so spremembe potrebne zaradi večje varnosti.

Vsi, ki bodo torej po 19. septembru iz Slovenije potovali v Anglijo, Wales in na Severno Irsko, bodo morali v karanteno. "FCDO sicer ne svetuje tistim, ki so že na potovanju v Sloveniji, da jo takoj zapustijo. Potniki naj upoštevajo priporočila lokalnih oblasti glede tega, kako naj čim bolje zaščitijo sebe in druge, vključno z vsemi ukrepi, ki jih sprejemajo za obvladovanje virusa," so sporočili iz britanskega zunanjega ministrstva (FCDO).

Posamezne države Združenega kraljestva imajo sicer svoje sezname "varnih" držav, a so vse sprejele isti ukrep glede Slovenije.

Kot je pojasnila britanska vlada, so se za umik Slovenije s seznama "varnih" držav odločili, ker se je pri nas število potrjenih okužb s covidom-19 v zadnjih dveh tednih dvignilo iz 14,4 na 29,1 okuženih na 100.000 prebivalcev. Število okužb sicer znova narašča tudi v Veliki Britaniji, kjer so prejšnji teden tudi sami presegli zgornjo mejo za zeleni seznam (20 primerov na 100.000 prebivalcev).