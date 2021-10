Slovenija ostaja temno rdeča, najboljše razmere v Španiji, Italiji in na Malti

Poleg Slovenije so na zemljevidu ECDC temno rdeče obarvane še baltske države, Hrvaška, Bolgarija, Romunija in deli Grčije, Slovaške, Poljske, Avstrije, Belgije in Irske. Slovenska zahodna soseda Italija se lahko pohvali z relativno ugodno epidemiološko sliko, saj so deli države zeleni, med drugim Sardinija in Lombardija.

V celoti je zelena Malta, medtem ko je zahodni del Španije zelen, vzhodni pa rumen. Rumeni sta tudi Francija in Portugalska. Slednja se lahko pohvali z visoko precepljenostjo. Po podatkih ECDC je polno cepljenih 80,8 odstotka celotnega prebivalstva.

Visok delež precepljenega prebivalstva imata tudi Španija in Italija. V prvi je polno cepljenih 73,7 odstotka prebivalcev, v drugi pa 70,9 odstotka. Precej drugačna je situacija na vzhodu Evrope. V Romuniji je polno cepljenih 30,8 odstotka prebivalcev, v Bolgariji pa le 21,1 odstotka.