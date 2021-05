Slovenija na lestvici precepljenosti med najslabšimi: 'Se lahko nehamo hecati?'

V javnosti so spet završale kritike na račun cepilne strategije v Sloveniji, predvsem na počasnost cepljenja glede na količino dobavljenih odmerkov. Trenutno je na zalogi zabeleženih več kot 150.000 neporabljenih odmerkov. Da so očitki upravičeni, kaže tudi to, da je Slovenija na lestvici precepljenosti po številu prebivalstva močno padla in je med najslabšimi državami v Evropi.

"Se lahko nehamo hecati in dokler ne bo zmanjkalo cepiva ali interesa za cepljenje resno izkoristimo vsak dan v tednu?" je oster dr. Roman Jerala, vodja Laboratorija za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. "Če je problem z ekipami, sem prepričan, da bi veliko prostovoljcev priskočilo na pomoč," še opozarja.

Minuli (praznični) vikend je bilo cepljenih 9800 oseb. Obenem je trenutno zabeleženih kar 157.548 odmerkov neporabljenih doz cepiva.

Da smo minuli (praznični) vikend res cepili (pre)malo, kažejo tudi podatki Covid-19 Sledilnika. V soboto, 1. maja, je prvi odmerek cepiva dobilo 970 prebivalcev, drugega pa 5391. V nedeljo, 2. maja, pa je prvi odmerek prejelo 1289 oseb, drugega pa 2150. Skupno je bilo torej cepljenih 9.800 ljudi. To je relativno nizka številka, če vemo, da nam na drugi strani, tudi zaradi povečane dobave, v skladiščih ostaja kar 157.548 odmerkov cepiva. Tako vsaj kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Mateja Logar, vodja svetovalne skupine za covid-19, je na današnji vladni novinarski konferencisicer poudarila, da ti podatki niso povsem točni in da je število neporabljenih doz, ki ostaja v skladiščih,"bistveno nižje". Po njenih besedah gre za zamik pri vnašanju števila cepljenih oseb. "V soboto in nedeljo so tudi nekaj vnaša, vendar ne v celoti," je dejala.

Jerala je medtem na Twitterju opozoril še na aktualne podatke, ki jih je objavil Ourworldindata.org. Slovenija je namreč na lestvici držav glede precepljenosti na število prebivalcev med najslabšimi. Za nami zaostajata le Nizozemska in Bolgarija, medtem ko je večina Evrope precej spredaj – med najboljšimi so Islandija, Madžarska in Malta.

Jerala ima tudi konkreten predlog, kako pospešiti cepljenje, in sicer, da bi starejši od 65 let lahko prišli na cepljenje brez poziva."In nato, ker, ne vemo, koliko bo odziva, začnemo spuščati starost po pet let. Če bo to približno vsak teden, bi do konca junija prišli do 30 let, kar bi bilo ravno prav. Ljudje bi bili precej bolj mirni, če bi imeli pred sabo načrt po tednih, kdaj najkasneje pridejo na vrsto, brez skrbi, da se vmes vrine še kakšna nova prioriteta," še meni Jerala.

Na zalogi največ doz proizvajalca AstraZeneca Kot rečeno, po podatkih NIJZ trenutno na zalogi 157.548 odmerkov cepiva. Med njimi je kar 108.363 odmerkov britansko-švedskega proizvajalaca AstraZeneca (237.600 dobavljenih doz in 129.237 porabljenih). Sledijo odmerki proizvajalca Pfizer in Biontech, teh je v skladišču 37.947 (473.850 dobavljenih doz in 435.903 porabljenih). Ostaja še 13.269 odmerkov Moderninega cepiva (79.200 dobavljenih doz in 65.904 porabljenih). V Slovenijo je prispelo še 7.800 odmerkov cepiva Johnson & Johnson, s katerim pa še nismo začeli cepiti.

Predsednik vlade Janez Janšapa kljub vsemu vztraja, da nam bo do sredine junija uspelo precepiti 60 odstotka prebivalstva. "Slovenija je dosegla nekaj več kot četrtinsko precepljenost s prvim odmerkom učinkovitega cepiva zoper covid-19. Glede na najave dobav, ki so za prihodnje tedne relativno optimistične, pa lahko realno računamo, da bomo precepljenost, ki uspešno zaustavlja epidemijo, dosegli nekje v sredini junija," je dejal danes po obisku bolnišnice v Slovenj Gradcu. S tem se sicer strinja tudi Logarjeva. "Gre za odraslo populacijo, torej 60 odstotkov odraslih ljudi," je izpostavila na današnji novinarski konferenci.