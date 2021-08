Slovenija že oranžna, le cepljenje lahko prepreči ponovitev lanske jeseni

Kot ugotavljajo na IJS, " epidemija narašča s podvojitvenim časom približno 20 dni, čeprav smo na vrhuncu počitniške sezone, kar deluje kot delno zaprtje države ". Medtem ko so še nedavno prevladovale uvožene okužbe, zdaj prednjači lokalni prenos okužb, dodajajo. Ocenjeno efektivno reprodukcijsko število je približno 1,40, kar je nekaj manj kot pretekli teden, a hkrati veliko več kot pred letom dni, ko so ga ocenjevali na 0,86. Epidemija upada, ko je efektivni R manjši od 1.

"Če se ne bomo pravočasno dovolj precepili, bomo jeseni lahko presegli drugi val epidemije v bolnišnicah," ob tem opozarjajo na IJS in znova dodajajo poziv k cepljenju. To je namreč edina pot iz epidemije in nazaj v normalno življenje. "Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotkov," poudarjajo tudi v najnovejši napovedi. Trenutno smo pri 48 odstotkih.