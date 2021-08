Slovenija po Egiptu cepivo AstraZenece donirala še Zelenortskim otokom

Zelenortski otoki so država ob zahodni obali Afrike. Do konca julija letos so tam zabeležili 33.721 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 298 covidnih bolnikov, kar jih uvršča na 128. mesto na svetu. V državi želijo doseči čim večjo precepljenost, cepijo pa s cepivi Pfizerja in AstraZenece.

"V interesu Slovenije je, da se čim več ljudi cepi in se s tem zagotovi večjo kolektivno zaščito tudi zunaj nacionalnih meja, vključno z destinacijami, ki so za številne slovenske državljane turistično ali poslovno zanimive. Med slednje sodi Republika Zelenortski otoki," so zapisali v pojasnilu.

Vlada je na seji odgovorila na poslansko vprašanje Franca Trčka, ki so ga zanimali posojeni madžarski odmerki cepiva. V vladi odgovarjajo, da so se države članice EU dogovorile o skupni nabavi cepiva, tudi zato, da bi zagotovile enakopravne in enakovredne pogoje nabav. Cepiva se tako nabavljajo solidarno, tudi z namenom, da države svoje zaloge, če so te presežne, namenijo drugim državam v stiski.