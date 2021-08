Slovenija po vzoru Italije uvaja elektronski obrazec za sledenje potnikov

Potniki morajo med drugim predložiti podatke o prevozu in potovanju, osebne in kontaktne podatke ter kontakt za nujne primere.

Gre za obrazec, ki omogoča lažje sledenje stikom v primerih, kadar so potniki med potovanjem izpostavljeni nalezljivi bolezni. Podatke, ki jih potniki posredujejo, lahko epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje uporabi za hiter stik s potniki in njihovimi kontakti, da prepreči nadaljnje širjenje bolezni in zaščiti zdravje potnikov.

PLF uporabljata že Grčija in Italija

Potniki, ki potujejo v Grčijo, morajo obrazec izpolniti najkasneje 24 ur pred vstopom v državo. Navesti morajo natančne podatke o svojem odhodnem kraju, trajanju predhodnih bivanj v drugih državah in naslov med bivanjem v Grčiji. Po uspešno izpolnjenem obrazcu potnik na elektronski naslov prejme QR-kodo, ki jo pokaže mejnim organom.

Tudi za vstop v Italijo je obvezen PLF-obrazec. Edina izjema so osebe z obmejnega območja, ki se v Italijo odpeljejo do 60 km od kraja prebivanja (stalnega ali začasnega naslova), potujejo z osebnim vozilom in se v Italiji zadržijo največ do 48 ur.