Slovenija prejela donacijo opreme za hitre teste na koronavirus

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je marca Sloveniji ponudila donacijo opreme za hitro testiranje prisotnosti koronavirusa. "IAEA je posamezne komponente kompleta za testiranje naročila pri več proizvajalcih po svetu. V zadnjih dneh so te pošiljke začele prihajati," so zapisali pri Upravi RS za jedrsko varnost.

Posamezne pošiljke z opremo za testiranje po metodi, ki je bila razvita z uporabo jedrskih tehnik, sta že prejela oba prejemnika pomoči v Sloveniji, in sicer Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Mariboru.

IAEA je opremo za hitro testiranje ponudila v okviru svoje pobude za pomoč članicam v boju s pandemijo bolezni covid-19. Za tovrstno pomoč je zaprosilo okrog 120 držav članic, vendar je IAEA le nekaterim članicam lahko takoj dobavila komplete, ostale pa dobivajo opremo tako, kot so jo proizvajalci zmožni dobaviti.

Nakup omenjene opreme so omogočile donacije, ki so jih, med drugim, prispevale Združene države Amerike, Kanada, Norveška, Nemčija, Nizozemska, Ruska federacija, Finska, Avstralija in Kitajska.