Zemljevid ECDC: Slovenija še vedno temno rdeča

Temno rdeče so obarvana tudi nekatera druga območja v Evropi, med njimi Romunija, Litva, Latvija in Estonija, pa tudi hrvaška prestolnica. Razmere se sicer slabšajo v večjem delu vzhodne Evrope, med drugim na Slovaškem in Madžarskem, ki sta postali rdeče barve, medtem ko je Slovašaka obarvana v rdečo in oranžno barvo. Tudi Poljska je iz večinsko zelene barve prešla v skoraj oranžno, ponekod tudi rdečo. Na zahodu Evrope pa je nekoliko drugače, saj so nekatera območja v Franciji, Španiji in Italiji že zelena.

Slabe razmere na vzhodu so najverjetneje tudi posledica nizke precepljenosti. Tako je npr. na Slovaškem polno cepljenih 52,4 odstotka odraslih, v Romuniji 66,8 odstotka, na Hrvaškem 52 odstotkov in v Sloveniji 59,6 odstotka ljudi, kažejo podatki ECDC. Na zahodu je slika popolnoma drugačna, saj je v Španiji polno cepljenih 83,1 odstotka odraslih, v Italiji 79,3 odstotka in v Franciji 80,1 odstotka ljudi.