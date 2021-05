Slovenija še vedno v rumeni fazi: dodatnega sproščanja ukrepov ni pričakovati

Po nekaterih napovedih bi utegnila vlada že danes odločati tudi o imenovanjih v. d. generalnega direktorja Finančne uprave RS (Furs) in v. d. direktorja Javne agencije za knjigo RS (Jak).

Vodenje Fursa bo predvidoma prevzelIvan Simič, davčni svetovalec in trenutno vodja vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo. Simič je v soboto za našo televizijo povedal, da je sprejel povabilo finančnega ministra za vodenje uprave, in dodal, da na položaju ne bo ves mandat. Simič je tedanjo Davčno upravo RS že vodil od začetka leta 2006 do julija 2008, ko je odstopil. Furs trenutno začasno vodi Simon Starček.

Na februarskem razpisu za direktorja Jaka ni bil izbran nihče, zato so razpis ponovili. Rok za prijavo se izteče 8. junija. Ker se Sebastjanu Erženu vedejevstvo izteče 1. junija, je svet Jaka vladi predlagal, da za v. d. direktorja imenuje Dimitrija Rupla. Nekdanji zunanji minister Rupel je potrdil, da ga takšno delo zanima. Vlada naj bi o imenovanju po nekaterih napovedih odločala danes.