Slovenija glede števila smrti trenutno v evropskem vrhu

Podatki zadnjega tedna nas postavljajo v evropski vrh. Pri poročanju o smrtih v več evropskih državah prihaja do zamika

Podatki Covid-19 Sledilnika o dnevnem številu umrlih na 100.000 prebivalcev na dan 14. november glede na sedemdnevno povprečje Slovenijo postavljajo v vrh s številom 1,9.

Pri tem je sicer treba poudariti, da v Evropi prihaja do velikih zamikov glede poročanja o smrtih, pravi Aleks Jakulin, eden izmed strokovnjakov, ki so na noge postavili Covid-19 Sledilnik, spletno stran z dnevnimi podatki o pandemiji covida-19, na katero se zanašajo tako javnost kot mediji. "Ravno zato je te dni Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) napovedal, da bo o smrtih poročal samo tedensko."

Pri Covid-19 Sledilniku se trudijo, da bi imeli čim manjši zamik med tem, kdaj so podatki na voljo, in časom, ko so objavljeni, medtem ko se v drugih državah pojavljajo zamiki. Kot primer Jakulin navede švedska poročila glede števila smrti, pri katerih je med realnimi in med objavljenimi številkami že za več kot 200 ljudi razlike. "Lahko se zdi, da je objavljena smrtnost v drugih državah nižja, kot je v resnici. To je deloma posledica zamikov pri podatkih, ki so med državami različni." Spremljanje in poročanje se med državami razlikujeta, poudarja.

Slovenija je prišla med države z največ smrtnimi žrtvami v Evropi, težko pa bi rekli, da je absolutno na prvem mestu, pravi Jakulin."Tisto, kar bo na koncu v resnici pokazalo, kaj se je dogajalo, je EuroMOMO, ki kaže, koliko nad pričakovanji je bila smrtnost v neki državi pri neki starosti v nekem obdobju."Iz teh podatkov je razvidno, da sta imeli na primer Belgija in Velika Britanija najbolj povišano smrtnost,"četudi je percepcija, da je bila najvišja smrtnost v Italiji".

Zakaj ima Švedska trenutno tako slabo stanje?"Pet tednov traja od porasta okužb do porasta števila smrti. Če nato potrebuješ še dva tedna, da dejansko sporočiš in objaviš, da je prišlo do smrti, boš sedem tednov prepozno ugotovil, da imaš problem,"pravi Jakulin.