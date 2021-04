Slovenija sprejela uredbo o digitalnem zelenem potrdilu

Digitalno zeleno potrdilo vsebuje najmanjši nabor relevantnih podatkov, ki morajo obsegati kategorije, ki jih je predlagala Evropska komisija. Prav s takšnim izborom naj bi bila omogočena nediskriminacija med državljani.

Predlog ne predvideva vzpostavitve evidenc o cepljenju, testiranju in prebolelosti. Iz vidika varstva osebnih podatkov je pomembno tudi to, da se osebni podatki, ki se obdelujejo za namene preverjanja posameznikovega statusa glede cepljenja, testiranja ali prebolelosti, ne hranijo.

Predlog tudi ne vzpostavlja obveznosti cepljenja in stremi k preprečevanju diskriminacije oseb, ki niso cepljene, ter posebej izpostavlja, da posedovanje potrdila o cepljenju ali posedovanje potrdila o cepljenju, na katerem je navedeno določeno cepivo, ne bi smelo biti pogoj za uveljavljanje pravic do prostega gibanja.

V skladu s konvencijo o izvajanju schengenskega sporazuma lahko tudi državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, prosto potujejo na ozemljih drugih držav članic, če izpolnjujejo določene pogoje. Da bi omejile širjenje virusa, so države članice sprejele različne ukrepe, od katerih so nekateri vplivali na potovanje na ozemlje držav članic in znotraj njega, kot so omejitve vstopa ali zahteve za čezmejne potnike za karanteno. V teh smernicah so opredeljeni osrednji elementi interoperabilnosti, so še sporočili iz urada za komuniciranje.

Slovenska vlada se je danes seznanila tudi z informacijo o nameravani podpori ministrov za turizem držav članic EU digitalnemu zelenemu potrdilu.

Ministri 12 držav članic EU, ki so pristojni za turizem, si namreč prizadevajo, da bi v dobro turizma pospešili prosta mobilnost med pandemijo covid-19, tem stališčem pa se pridružuje tudi slovensko ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.