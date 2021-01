Slovenija tretja na svetu po številu umrlih na milijon prebivalcev

Slovenija je prestopila nov črn mejnik: covid-19 je zahteval več kot 3000 življenj, modeli širjenja epidemije pa kažejo, da se še dolgo časa ne bomo izvili iz njenih krempljev. In čeprav se zdi, da nam gre v primerjavi z najbolj prizadetimi državami, kot so ZDA, Brazilija in Indija, še dobro, nas številke zelo hitro postavijo na realna tla. V letu 2020 je zaradi covida-19 umrl vsak deseti stanovalec domov za starejše občane pri nas.

Združene države Amerike: 22.917.334 doslej okuženih, 383.275 umrlih. Brazilija: 8.105.790 doslej okuženih, 203.140 umrlih. Indija: 10.467.431 doslej okuženih, 151.198 umrlih. Razsežnosti koronavirusne tragedije v treh najbolj prizadetih državah je težko doumeti, številke so grozljive. Ob tem se zdi, da se Slovenija s pandemijo vendarle ne spopada tako slabo. A to je zgolj privid. Ne smemo pozabiti, da so omenjene države tudi med največjimi po številu prebivalcev. En umrli v Sloveniji je, upoštevajoč delež prebivalcev, enako kot 158 umrlih v ZDA ali 657 v Indiji. S tem v mislih je slika pri nas veliko slabša, kar potrdi tudi primerjava med državami na spletni strani worldometers.info, od koder smo jemali podatke. Do današnjega dne je covid-19 pri nas zahteval 3022 smrtnih žrtev. To je enak delež prebivalstva, kot če bi v ZDA umrlo 477 tisoč, v Indiji pa slaba dva milijona ljudi. Po številu primerov na milijon prebivalcev je Slovenija na osmem mestu, po številu smrti pa celo na tretjem. Pred nami sta le San Marino in Belgija. Zaradi razlik pri sporočanju podatkov tovrstna primerjava sicer ni povsem zanesljiva, a okvirno sliko nam da.

icon-expand Koronavirus v domu starejših občanov FOTO: Shutterstock

Krek: Izstopa število mrtvih v domovih za starejše Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je na redni vladni novinarski konferenci podrobneje predstavil številke o umrlih v lanskem letu. Covid-19 je od izbruha epidemije pa do konca leta zahteval 2891 življenj. 1682 umrlih je bilo stanovalcev domov za starejše občane, kar je kar 58 odstotkov vseh umrlih. Ta številka je v Sloveniji precej višja kot v drugih državah, je poudaril. Za primerjavo je navedel sever Italije, kjer imajo najstarejše prebivalstvo, a jih je v DSO-jih umrlo precej manj kot v Sloveniji - 35 odstotkov. Kakšna tragedija se je odvijala v domovih za starejše, pa še bolj nazorno prikaže naslednji podatek: v letu 2020 je zaradi koronavirusa umrl eden od desetih stanovalcev. V 2020 3153 presežnih smrti Lani je umrlo 24.265 ljudi, leto prej 21.112. To pomeni, da smo lani zabeležili 3153 presežnih smrti, večino lahko pripišemo okužbi s koronavirusom. Glede na število umrlih zaradi covida-19 na 100 tisoč prebivalcev je daleč najbolj prizadeta pomurska regija.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kje smo, kam gremo? "Dokler ne bo precepljene (in imune) vsaj 10 odstotkov populacije (več kot 200.000 ljudi), vpliv cepljenja na dinamiko epidemije (skoraj) ne bo opazen," so zapisali v zadnji projekciji širjenja covid-19 v Sloveniji, ki jo pripravlja Institut Jožef Stefan (IJS). "Zato je kljub cepljenju zelo pomembno, da dosledno izvajamo proticovid ukrepe, saj bomo sicer imeli spet nevarno eksponentno rast epidemije z vsemi negativnimi posledicami. Šele ko bo precepljenih (in imunih) vsaj nekaj 10 odstotkov populacije, bo vpliv precepljenosti zadosten, da bo možno v primeru ugodne epidemiološke slike ukrepe opazneje sproščati," so napovedali. Novice vendarle niso samo slabe. Predvidevajo namreč, da se bo zaradi vpliva cepljenja čez kakšen mesec začel opazno zmanjševati pritisk na bolnišnice, seveda le v primeru, da bomo z ustreznim obnašanjem poskrbeli, da epidemija ne bo več rasla. Kot ugotavljajo, se je med prazniki epidemija močno razrasla, vendar bolj v mlajših kategorijah, ki manj obremenjujejo bolnišnice. Reprodukcijsko število je po njihovih ocenah med prazniki naraslo na 1,25, ob napovedi nadaljnjega dogajanja pa so predpostavili še, da se zaradi prekuževanja prebivalstva in tudi cepljenja nato spusti na ena. Po teh izračunih se bo število ljudi v bolnišnicah in na intenzivni negi ustalilo, žal pa bo še naprej raslo število smrti. Novih tisoč jih bomo zabeležili v mesecu dni.

Pri IJS ocenjujejo, da se je v prvem valu prekužil odstotek prebivalstva oziroma vsak 100. prebivalec, v drugem pa (do zdaj) že vsak četrti. Trenutno je sicer okužen vsak 25. prebivalec.

Eden od najbolj učinkov ukrepov v boju proti koronavirusu je sledenje stikom. Epidemiologi bodo to spet lahko uspešno počeli, ko bo število pozitivnih testov padlo pod 300 na dan. Trenutno jih imamo povprečno 2200. V najboljšem scenariju - če bi uspeli širjenje okužb omejiti tako kot v prvem valu - bi za to potrebovali tri tedne do meseca in pol. Žal pa smo trenutno še daleč od spomladanske uspešnosti v premagovanju virusa, ko je reprodukcijsko število padlo najprej na 0,7, nato pa na 0,5.