Slovenija tudi 'po evropsko' zelena. Kako pa je s potovanji in omejitvami?

Slovenija zdaj izpolnjuje pogoje za vstop v zeleno fazo tudi po evropskih kriterijih. Kaj to pomeni za omejitve pri potovanjih, bomo zdaj meje lažje prehajali? Natančneje o tem, kaj spreminja zelena faza, in o protokolih s sosednjimi državami so se v oddaji 24UR ZVEČER pogovarjali z Andrejem Šterom. Doma pa nova sproščanja in delovanje mobilnih enot za cepljenje: katerih omejitev odslej ni več in kako po novem poteka cepljenje na terenu? Na enem od cepilnih mest so se soočili tudi z vdorom anticepilcev.

Slovenija izpolnjuje pogoje za vstop tudi v evropsko zeleno fazo, od včeraj pa lahko tudi izbiramo, s katerim cepivom bomo cepljeni. Gre za dva pomembna dogodka, ki bosta pomebno vplivala na naša življenja v prihodnjih dneh in mesecih. Uvrstitev Slovenije med evropske zelene države nam bo olajšala potovanja, prav tako pa nam bo možnost izbire cepiva lahko pospešila cepljenje. Pri nas je namreč z dvema odmerkoma cepljenih 28 odstotkov ljudi in ravno včeraj smo dobili v državo največjo količino cepiva – kar 120.000 doz cepiva Pfeizer/BioNTech. Začela pa so se tudi številna sproščanja, prav tako so z delovanjem pričele mobilne ambulante. O vsem tem so sinoči v oddaji 24UR ZVEČER govorili z vodjo vladne strokovne svetovalne skupine za covid-19 Matejo Logar in Andrejem Šterom z Ministrstva RS za zunanje zadeve (MZZ).

icon-expand Slovenija je tudi po evropsko zelena. FOTO: Dreamstime

Kaj torej sploh pomeni, da smo izpolnili pogoje za zeleno fazo? Pomeni to še nadaljnje sproščanje ukrepov? Logarjeva pravi, da se je zelena faza malce spremenila, ker je tudi Evropski center za nadzor bolezni nekoliko spremenil pogoje – če je prej bilo 25 okužb na 100.000 prebivalcev v povprečju v 14 dneh, je to zdaj 75. "Se pravi, tudi evropski center nekako ocenjuje, da je treba čez poletje omogočiti bolj enostavno prehajanje meja. Vendar pa to ne pomeni, da se tudi znotraj države v tem trenutku še dodatno sproščajo ukrepi. Te smo praktično v veliki meri že sprostili, tako da bomo počakali še na nekoliko boljšo epidemiološko slilko," razlaga Logarjeva.

V soboto je začel veljati spremenjeni odlok vlade o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve epidemije covida 19. Med novostmi je uvedba oranžnega in zelenega seznama držav. Veljavnost negativnega testa PCR se podaljšuje na 72 ur od odvzema brisa, pri hitrem antigenskem testu pa ostaja 48 ur. Med drugim pa so se obalni deli Hrvaške znašli na oranžnem seznamu, kar je povzročilo kar nekaj slabe volje pri Slovencih, saj so mnogi morali opraviti test, sprememba pa je začela veljati že v nekaj urah.

Slovenija torej izpolnjuje pogoje za zeleno fazo, kar pomeni da bo na evropskem nivoju ta teden uvrščena med varne države. Kaj to pomeni za potovanja, bodo zdaj lažja ali bo vse ostalo enako? Šter odgovarja, da smo uvrstitev med države z zelenim kriterijem čakali in si zaslužili z dobrim trendom pri okužbah. To pa pomeni, da bodo slovenski državljani lahko potovali v najbolj ugodnih režimih po državah Evropske unije. "Kako bo to potovanje videti, bodo pa morale presoditi druge države, ki bodo skladno s svojimi kriteriji odpirale meje za tiste iz zelenih držav. Ta trenutek to pomeni, da potujejo brez kakšnih posebnih dokumentov in po 1. juliju bo to zagotavljajo tako imenovano covidno zeleno potrdilo," pojasnjuje vodja konzularnega sektorja MZZ. Kar nekaj razburjenja pa je povzročila sobotna odločitev vlade, da je treba ob vračanju s Hrvaške spet imeti opravljen hitri antigenski test. Je strokovna skupina vladi predlagala takšen ukrep? Logarjeva poudarja, da glede na to, da se epidemiloške razmere hitro spreminjajo, je treba spremljati, kakšni so seznami – če je država na zelenem seznamu, potem ni potrebno nobeno dodatno ukrepanje, če pa je država na oranžnem ali rdečem seznamu, potem pa je tukaj potrebno imeti sistem PCT (torej preboleli, cepljeni, testirani). "V tem primeru hitri antigenski testi za prehod iz oranžne države seveda ostajajo," dodaja. Kakšni so torej zdaj pogoji za prehod meje s Hrvaško in vračanje nazaj? Na Hrvaško po besedah Štera tako lahko potujemo s hitrim ali PCR-testom, tudi če smo ustrezno cepljeni ali pa smo covid-19 preboleli. "Vračamo pa se - iz predelov, ki so oranžni (to je z izjemo panonskega dela sosednje države, celotna Hrvaška) - na podlagi testa, ki ga opravimo pred vrnitvijo v Slovenijo, ali pa na meji ta oseba prejme karantensko odločbo in prestane ustrezne dni v osamitvi."

Oseba, ki prihaja z območja na zelenem seznamu, lahko po novem vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Ob vstopu pa mora predložiti dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki je na zelenem seznamu. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na temno rdečem seznamu.

Kaj pa za ostale države, kamor Slovenci tradicionalno radi zahajamo, recimo Grčija? "Grčija je v pretežnem delu zelena, nekatere od pokrajin so pa še vedno oranžne. Španija je v nekoliko slabšem položaju – je pretežno oranžna in ima celo nekaj rdečih pokrajin; Kanarski otoki so pa recimo zeleni. Portugalska, ki je tudi pogost cilj, je v oranžnem kriteriju; z izjemo Madeire, ki je zelena. Italija ima nekaj regij, ki so oranžne, sicer pa je večinoma zelena. Avstrija je v zelenem statusu, prav tako Madžarska. Izstopata Nizozemska, ki je rdeča, in Velika Britanija, ki sicer ni država EU, vendar ima znatno poslabšan trend obolelosti in se iz oranžnega giblje proti rdečemu statusu." Kakšen je torej zdaj protokol, če se iz dopustovanja vračamo iz države, ki je na zelenem seznamu? Potrebujemo kakršen koli test, ko se vračamo k nam? Šter navaja, da se iz države, ki je v zelenem statusu domov lahko vrnemo brez kakršnih koli pogojev – to recimo velja (razen za evropske države, ki so zelene) za na primer Srbijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo, Črna gora je oranžna. "To so države, ki so poskrbele za svoje, večinoma s precepljenostjo in upoštevanjem kriterijev za dobro zdravstveno stanje, in vrnitev iz teh območij je brez dodatnih formalnosti."

Kaj vse pa se je včeraj sprostilo in kako na terenu poteka cepljenje po novem?

Logarjeva na vdor anticepilcev na enega od cepilnih mest gleda kot na izrazito nasilno dejanje. "Se pravi, če nekomu vsiljuješ svojo voljo, je to res nesprejemljivo. Če so se sami odločili, da se ne želijo cepiti, potem vsekakor nimajo pravice, da to onemogočajo tistim, ki se želijo. Vsekakor gre tukaj za poseganje v dogodek, ki potek amed zdravnikom, zdravstvenim osebjem in pacientom. Gre za osebno odločitev in je to vredno hude obsodbe." Včeraj je sicer bil prvi dan, ko smo že lahko izbrali cepivo, s katerim želimo biti cepljeni. Kako vodja svetovalne skupine za covid-19 ocenjuje dejstvo, da smo se ustavili pri nekaj manj kot 30 odstotkih cepljenih z dvema odmerkoma? Misli, da bo ta 'svobodna' izbira cepiva cepljenje pospešila? "Nekateri so, kljub zagotovilom, ki smo jih podajali, da so cepiva varna in učinkovita, vseeno imeli določeno stopnjo dvoma v nekatera cepiva. In če je bil samo to razlog, zaradi katerega se niso odločili za cepljenje, potem je to, da se zdaj lahko odločijo - upam - razlog, da se bodo še v večjem številu odločili, da izkoristijo možnost cepljenja in s tem omogočijo tudi to, da bosta jesen in zima čimbolj varni." Pa si sploh upa predstavljati, da ne pridemo do 60 odstotkov cepljenih do jeseni? Po mnenju Logarjeve je že 60 odstotkov "tista tako zelo spodnja meja, pri kateri se zavedamo, da bo virus še vedno prisoten v populaciji, se bo pa počasneje širil, oziroma se bo širil predvsem pri necepljenih". Če bomo pod 50 odstotkov v jesensko-zimskem času, potem je – tako Logarjeva – zelo velika verjetnost spet vnovičnega hitrega porasta števila okuženih in večje zasedenosti bolnišničnih kapacitet. "Kar pa vemo, da je v Sloveniji tisti omejujoči dejavnik, ki nekje potem vodi nadaljnje ukrepe." Kdaj pa bodo predlagali nadaljnja sproščanja, ter kdaj in pod kakšnimi pogoji se sprostijo vsi omejevalni ukrepi? "Svetovalna skupina je že pred 14 dnevi predlagala, da se dodatno začne sproščati, ko pridemo na 24-dnevno pojavnost pod 50 na 100.000 prebivalcev in da se vsi ukrepi nekkao sprostijo, ko pridemo pod 25 na 100.000 prebivalcev."