Slovenija za potnike v letalskem in ladijskem prometu uvaja obrazec PLF

S 16. avgustom Slovenija uvaja Evropski elektronski obrazec za potnike v letalskem in ladijskem prometu. Obrazec se bo uporabljal za lažje sledenje visoko tveganih stikov s strani epidemiološke službe NIJZ, in sicer v primeru, da so bili potniki med potovanjem izpostavljeni osebi, okuženi z novim koronavirusom. A kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, izpolnjevanje obrazca za zdaj še ni zakonsko obvezno, zato nadzora s strani državnih nadzornih organov ne bo.

icon-expand Poleg obrazca za Italijo in Malto je odslej dostopen tudi slovenski obrazec. FOTO: EU dPLF

Za vse potnike, tako tujce kot slovenske državljane, ki bodo v Slovenijo vstopili z letalom ali ladjo (samo ladje za križarjenje), bo od 16. avgusta predvideno izpolnjevanje digitalnega obrazca za sledenje potnikov. Slovenski dPLF je del evropskega elektronskega sistema in je že na voljo. Vsak posameznik bo moral izpolniti svoj obrazec, tudi če potuje z družino ali kot del skupine. Posadki letala ali ladje obrazca ne bo potrebno izpolniti, enako velja tudi za tranzitne potnike, ki ostanejo v tranzitnem območju letališča. Podatke, ki jih potniki posredujejo, lahko epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje uporabi za hiter stik s potniki in njihovimi kontakti, da prepreči nadaljnje širjenje bolezni.

Države, ki zahtevajo izpolnitev obrazca PLF, trenutno uporabljajo bodisi tiskano obliko obrazcev za sledenje potnikov, nekatere so razvile svoje nacionalne spletne aplikacije ali pa uporabljajo spletno aplikacijo za EU elektronski obrazec za sledenje potnikov (EU dPLF), ki je bila lansko leto razvita v luči pandemije covida-19 in bo v uporabi tudi v Sloveniji. Spletna aplikacija omogoča lažje in hitrejše zbiranje podatkov ter izmenjavo podatkov prek izmenjevalne platforme, ki deluje v okviru EU sistema za zgodnje zaznavanje in odkrivanje nalezljivih bolezni (EWRS).

Aplikacijo EU dPLF trenutno že uporabljata Italija (vse oblike) in Malta (letalo, ladja), lastne nacionalne sisteme za sledenje potnikov pa so razvili v 14 državah (Belgija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Nemčija, Grčija, Irska, Latvija, Litva, Portugalska, Slovaška, Španija, Velika Britanija). Sledenje stikom potnikov (nacionalni sistemi ali EU dPLF) se torej uporablja v 16 državah članicah EU, so navedli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

icon-expand Elektronski obrazec PLF FOTO: NIJZ

MZ: Izpolnjevanje obrazca za zdaj ni zakonsko obvezno Oseba, ki bo vstopila v Slovenijo, bo s strani prevoznika obveščena, da mora za vstop v državo izpolniti elektronski obrazec. A ker izpolnjevanje obrazca za zdaj ni zakonsko obvezno, se ne bo preverjalo, ali ga je oseba izpolnila ali ne, pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje. "Gre torej izključno za orodje, ki je v strokovno pomoč epidemiološki službi pri hitri identifikaciji visoko tveganih kontaktov in v interesu osebe, da bo o takšnem kontaktu hitro obveščena." Podatki oseb, ki bodo obrazec PLF izpolnile, bodo avtomatično preneseni v elektronsko bazo NIJZ. Šele v primeru identifikacije visoko tveganih stikov, jih bo uporabil dežurni epidemiolog, ki bo osebe o tem obvestil in jim podal nadaljnja navodila za ukrepanje. Glede na to, da izpolnjevanje PLF obrazca zaenkrat ni obvezno, nadzora s strani državnih nadzornih organov (policije in drugih služb) ni, zato zanje tudi ni dodatnih nalog in aktivnosti.