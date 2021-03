Slovenija zavrnila ponujenih 400 tisoč odmerkov cepiva Moderne

Trenutno imamo slab milijon odmerkov cepiva, ki bi jih Slovenija lahko dodatno naročila, a jih ni. Pfizerjevim lahko torej zdaj dodamo še 400 tisoč odmerkov Moderne. Prvi namigi o krivcu, od Janeza Janše,kažejo na nekdanjega zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja.Ta naj bi se namesto z zdravstvom ukvarjal z nesoglasji v Desusu. "Dokler sem bil na ministrstvu, ta možnost o dodatnih količinah še ni bila odprta. Odločitve o teh dodatnih odmerkih so se sprejemale po mojem odhodu z ministrstva za zdravje,"odgovarja Gantar.

Komisija je, kot poroča portal Necenzurirano, možnost dodatnega nakupa cepiv Moderne in Biontecha ponudila sredi decembra, tri dni pred Gantarjevim odhodom. Kot trdi Gantar, so se države o razdelitvi dogovorile, ko je zdravstveni resor vodil Janša. "Mislim, da je bila moja prva reakcija, ko sem prevzel to ministrstvo, naročilo vsem pristojnim na ministrstvu, da kjerkoli in kadarkoli bo možno, po kakršnokoli ceni, naročimo dodatne količine cepiva. Ne glede na to, ali je to AstraZeneca, Pfizer ali katerokoli drugo cepivo," še dodaja Janša.