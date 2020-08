Sloveniji se obeta 1,1 milijarde evrov finančne podpore

Slovenija je v vlogi za finančno podporo v okviru instrumenta Sure navedla ukrepe čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa, temeljnega dohodka, oprostitve prispevkov za samozaposlene in druge v skupni višini 1,1 milijarde evrov.

Za Belgijo komisija Svetu EU predlaga odobritev posojila v višini 7,8 milijarde evrov, Bolgarija bi po predlogu prejela 511 milijonov, Češka dve milijardi, Grčija 2,7 milijarde, Španija 21,3 milijarde, Hrvaška eno milijardo, Italija 27,4 milijarde, Ciper 479 milijonov, Latvija 192 milijonov, Litva 602 milijona, Malta 244 milijonov, Poljska 11,2 milijarde, Romunija štiri milijarde, Slovaška pa 631 milijonov, so sporočili iz Bruslja.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem poudarila, da mora komisija storiti vse, kar je v njeni moči, da ohrani delovna mesta in vire zaslužka. "Shema Sure je jasen simbol solidarnosti v času te krize brez primere. Evropa je zavezana zaščiti njenih državljanov," je dejala.

Izvršni podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis je dodal, da se delavci trenutno soočajo z veliko negotovostjo, zato potrebujejo podporo. "S podporo delavcem bomo omogočili tudi lažji vnovični zagon gospodarstev," je izpostavil.

Instrument Sure bo zagotavljal finančno pomoč v obliki posojil EU državam članicam pod ugodnimi pogoji v skupni vrednosti do 100 milijard evrov. S temi posojili bodo države članice po navedbah komisije lažje obravnavale nenadna povečanja javnofinančnih odhodkov za ohranjanje delovnih mest. Višina in pogoji posojila se bodo določili v procesu odobritve. Komisija si bo sredstva za financiranje posojil izposodila na dolžniških kapitalskih trgih z izdajo obveznic.

Shema bo začela delovati, ko bodo vse članice zagotovile jamstva. Slovenija je bila med prvimi, ki je sprejela ustrezno zakonodajo za odobritev državnega poroštva v okviru sheme; DZ je zakon potrdil konec maja.

Shema Sure je eden od treh stebrov aprilskega fiskalnega svežnja v vrednosti 540 milijard evrov v pomoč delavcem, podjetjem in državam. Na voljo bo do konca leta 2022, jo je pa v primeru vztrajanja kriznih razmer mogoče podaljšati.