Slovenka Emilija že prejela cepivo: Nestrpno je čakala začetek cepljenja

Britanci so sicer cepljenju naklonjeni, večina se želi cepiti, čeprav tudi na Otoku nasprotniki cepljenja seveda so, "a jih ni veliko slišati", pravi Kastelic, ki pa dodaja, da je seveda projekt cepljenja za Veliko Britanijo velik logistični zalogaj.

Cepljenje namreč poteka po skupinah, ki so vezane na starost prebivalcev. Na Otoku upajo, da bi lahko v nekaj mesecih cepili najbolj rizične skupine, da bodo cepljeni vsi, ki bodo to želeli, pa bi lahko trajalo do konca prihodnjega leta. Veliko je seveda odvisno od razpoložljivosti cepiv, veliko upov država polaga v skupno cepivo AstraZenece in univerze Oxford.

S celotno izkušnjo je bila družina zelo zadovoljna – pa čeprav na britansko javno zdravstvo pogosto letijo ostre kritike. "Ko gre za cepljenje, so se izkazali za zelo organizirane, cepili so že več kot 350.000 ljudi."

89-letnico, ki živi v Londonu, so cepili včeraj. "Zaradi svoje starosti je v prvi skupini ljudi, ki jih cepijo," pravi njen zet, sicer dopisnik POP TV iz Londona, Brane Kastelic . Britanske oblasti so se namreč najprej odločile cepiti najstarejše ter najbolj izpostavljene delavce v zdravstvu in domovih za starejše.

So pa pred Britanci precej drugačni prazniki, kot so jih vajeni. V večjem delu države so oblasti spet na hitro zaostrile ukrepe, potem ko so znanstveniki odkrili nov sev virusa, ki naj bi bil za 70 odstotkov bolj nalezljiv, zaradi česar nekatere države, med njimi Nizozemska in Italija, že ustavljajo letalski promet z Veliko Britanijo.

"V Britaniji imamo težavo, da je država razdeljena na štiri dele in vsak del ima nekoliko drugačne ukrepe. Kjer živim jaz, smo imeli prej tristopenjski sistem ukrepov, zdaj imamo štiristopenjskega. In ta četrta stopnja je karantena, ki velja za okoli 21 milijonov ljudi. Pri nas je torej zaprto skoraj vse, razen trgovin z živili ter zunanja igrišča za tenis in golf,"pravi Kastelic.

Zapora je prišla nekaj dni po tem, ko je premier Boris JohnsonBritancem obljubil pet dni veselega božiča. "Zanimivo se mi zdi, da naj bi za ta sev vedeli že oktobra, a je Johnson kljub vsemu na tiskovni konferenci napovedal praznično odprtje, medtem ko je na obrazu njegovih zdravstvenih svetovalcev pisalo, da jima to ni po godu."

Potem pa preobrat. Ljudi pa hitre spremembe seveda jezijo, vzbujajo veliko nelagodje. Številni, takšnih naj bi bila okoli četrtina, zato napovedujejo kršenje karantene, Londončani so sinoči množično zapuščali prestolnico: "Ljudje so se pripravili na praznovanje, nameravali so na obiske po državi, zdaj pa nič od tega ni mogoče. Na mejo med Anglijo in Škotsko bodo poslali policijo."

Kastelic pravi, da bodo praznike preživeli v družinskem mehurčku, seveda tudi s posebno pozornostjo do Emilije, ki jo januarja čaka še eno cepljenje – z drugim odmerkom cepiva, katerega učinkovitost naj bi bila po podatkih kliničnih študij okoli 95-odstotna.