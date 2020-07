Slovenska agencija vabi mlade v Zrće in Kanegro: 'Zažuraj v diskoteki'

Da je ponudba aktualna, nam je sporočila bralka, ki se je z agencijo dogovarjala za najem apartmaja v prvem tednu avgusta. Na vprašanje, ali ji lahko zagotovijo, da tudi letos zabave v tamkajšnjih diskotekah so, so ji odgovorili: "Klubi so odprti vsak dan, delajo z omejeno kapaciteto, so pa odprti klubi Papaya, Noa, Kalypso in Cocomo." Zaprt je le klub Aquarius, so ji sporočili.

"Karkoli ste slišali o Novalji, plaži Zrće in enem najboljših klubov na svetu, Papayi, preprosto ne drži – v resnici je tam še veliko večji odklop in razvrat." Tako letovanje na Pagu oziroma nastanitev blizu slovitih Zrč oglašuje omenjena turistična agencija. "Tisoči mladih z vsega sveta, sonce, morje, najboljši svetovni didžeji, kopalke, veliko gole kože ... in 24 ur zabave na dan. Če obstaja kje party raj, potem je to plaža Zrće!" so zapisali v sporočilu, s katerim vabijo, da za dobrih 400 evrov rezervirate teden počitnic na tem hrvaškem otoku.

Medtem ko v Sloveniji še ni na vidiku, da bi se diskoteke in nočni klubi kaj kmalu lahko znova odprli, prav tako so bili od razglasitve epidemije odpovedani vsi večji koncerti in festivali, pa je pri naših južnih (in tudi severnih) sosedih precej drugače.

Med aktualnimi ponudbami agencije je tudi festival v naselju Kanegra pri Umagu, ki se bo odvil sredi septembra. "Zažuraj v diskoteki, kjer bodo naši didžeji in animacijska ekipa držali party tempo do jutra," se glasi njihov oglas. Udeležencem ponujajo paket, ki poleg nastanitve vključuje tudi posebno zapestnico, pravzaprav gre za dvodnevno vstopnico na koncerte in zabave v klubih, kjer bo med drugimi nastopila skupina Muff.

Agencija: Za Zrće se v glavnem prijavljajo gostje iz tujine

Od kar je bila 12. marca razglašena epidemija v Sloveniji, za mlade nismo organizirali oziroma izvedli nobenega skupinskega potovanja, zatrjuje direktor agencije Supra Travel Pavle Kostadinovič."Vsi naši projekti, kjer bi bilo več sto in več tisoč obiskovalcev, so bili zaradi varnostnih in zdravstvenih razlogov prestavljeni ali odpovedani. Agencija tudi ni iskala lukenj v zakonih ali neskladij z omejitvami v Sloveniji in drugih državah. Tako smo odpovedali oziroma prestavili letovanja, festivale in produkte za mlade na Hrvaškem, v Srbiji, v Črni gori in v Grčiji," dodaja.

Na vprašanje, kakšno je povpraševanje za omenjeno ponudbo na otoku Pag, pravi, da so Slovencem do zdaj prodali le dva najema apartmaja, pa še to je šlo za družine z majhnimi otroki. "Vsi ostali gostje so iz tujine – namestitev prodajamo namreč partnerskim agencijam iz Italije, Nemčije in Slovaške," pojasnjuje. Kot še dodaja, so tudi vsi bodoči termini (do 22. avgusta) zasedeni, vendar prav tako izključno z gosti iz tujine (nihče od prijavljenih ni slovenski državljan).

Zgovorni posnetki iz klubov na avstrijskem Štajerskem

Tudi plesišča v avstrijskih nočnih klubih so polna, pa poroča portal Krone.at. Čeprav je vlada pri naših severnih sosedih določila, da se morajo vsi lokali zapreti najkasneje ob enih zjutraj, je v praksi menda precej drugače. Fotografije in posnetki, ki so jih pridobili na uredništvu avstrijskega časopisa, so zgovorni – o obvezni socialni distanci med gosti, ki naj bi bila meter in pol, ni ne duha ne sluha.

Ko so se novinarji portala obrnili na lastnike klubov, so vsi po vrsti zagotavljali, da se"strogo držijo vseh sprejetih predpisov". Posnetki pa da so starejšega datuma, ko ta pravila še niso veljala, ali pa da gre celo za ponaredke, njihovi avtorji pa da jim želijo uničiti posel.

Tudi avstrijska policija je dobila kar nekaj obvestil o zabavah v nočnih klubih, a poudarjajo, da zgolj na podlagi objav z družbenih omrežij ne morejo podati ovadbe. Dogodek morajo preveriti na licu mesta. Tudi policija sicer opaža povečanje števila glasnih zabav in s tem povezanih primerov kršenja javnega reda in miru. "Vendar je zelo težko izvajati nadzor," priznavajo.