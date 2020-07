Slovenska obala: kopalci se pravil držijo, inšpektorjev še ni bilo

Koprska mestna plaža danes – družin, posameznikov in skupin ni manjkalo. Obiskovalce štejejo, in če je to potrebno, z rampo zaprejo kopališče.

Letos dovolijo največ 600 kopalcev, sicer jih plaža sprejme 800. Dodatno imajo varnostnike in študente, ki opozarjajo ljudi na ukrepe. Eden pri sanitarijah ljudi opozarja, da je obvezna uporaba mask, drugi na vhodu šteje obiskovalce.

Kopalci pravijo, da so se ukrepov že navadili. Gneči se izogibajo, ko gredo na stranišče, si nadenejo masko in uporabljajo razkužila. Nekateri to upoštevajo bolj, drugi manj. Tudi malo vroče krvi je bilo, predvsem pri tistih, ki pridejo od daleč, pove Marko Štrkalj, vodja kopališča, Marjetica Koper.

Še najtežje je razdaljo ohranjati v vodi. "Mi poskušamo ljudi z žvižgi opozarjati, kolikor se le da, čeprav je težko, ko je gneča, opazovati, kdo je iz skupnega gospodinjstva," pravi Nemanja Ilić, reševalec iz vode.

Pa so jih inšpektorji že obiskali? "Mene ali kogarkoli tukaj na kopališču za zdaj še niso kontaktirali. Lahko pa, da so bili, pa tega ne vemo,"šepravi Štrkalj.