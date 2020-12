Slovenski dijaki ostali brez možnosti udeležbe na mednarodni fizikalni olimpijadi

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, ki je upalo, da bo slovenske dijake lahko poslalo na nadomestno mednarodno fizikalno tekmovanje, je sporočilo, da se bodo ti tega na žalost lahko udeležili le kot gostje. V preostalih 35 sodelujočih državah bodo tekmovanje lahko organizirali regularno, dijaki pa bodo tekmovali v enem (velikem) prostoru pod nadzorom ruskega odposlanca in Zooma.

"Kljub našim prizadevanjem, da bi za tekmovanje zagotovili velik prezračen in zračen prostor, v katerem bi se pet dijakov in dva nadzornika varno zadrževali pet ur (npr. v telovadnici), nas višje inštance pri tem niso podprle, nasprotno: vsako uradno 'druženje' dijakov je strogo prepovedano," so zapisali.

"Ni pomembno, da bi jih lahko posedeli 20 metrov narazen, ne le dva metra, in ni pomembno, da se v tem času zaposleni prosto družimo po službah. Na žalost so ti dijaki tako izgubili enkratno priložnost za doseganje mednarodno pomembnih rezultatov," so še dodali in obžalovali, da za vladno napako, povezano z objavo v Uradnem listu, niso vedeli prej.

Ker so do zadnjega upali, da bodo tekmovanje izpeljali, so se dijaki nanj v zadnjem mesecu zelo resno pripravljali. Za priprave z njimi si je veliko časa vzel Tevž Lotrič, ki študira v Oxfordu in bi bil lahko član letošnje ekipe.

"Ko smo odgovorne osebe – dekana PEF UL, direktorja Gimnazije Bežigrad in upravo Hotela Slon, prosili, da nam izvedbo tekmovanja omogočijo v svojih ogromnih predavalnicah, telovadnicah ali konferenčnih dvoranah, bi oni, če bi nam ustregli, s svojimi odločitvami prevzeli ne le moralno-etično odgovornost za zdravje vpletenih, ampak, kot se je zdelo takrat, pravno materialno," še pojasnjujejo v omenjenem društvu.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) takih prošenj v teh časih ne obravnavajo oz. ne obstaja oseba, na katero bi se lahko obrnili z vprašanji glede izvedbe takega izrednega dogodka, so razočarani.