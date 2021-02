Slovenski raziskovalci namesto cepiva raje razvijajo tehnologijo za cepljenje

Raziskovalna skupina pod vodstvom Romana Jerale je lani razvila cepivo na osnovi plazmidne DNK, ki vsebuje zapis za virusne proteine in v človeških celicah povzroči proizvodnjo virusnih proteinov, ti pa sprožijo tvorbo protiteles in zaščitnih celic T.

Pri testiranju na miših je cepivo ustvarilo visok imunski odziv, protitelesa pa so nevtralizirala vezavo virusa v obsegu, primerljivem z drugimi cepivi in protitelesi pri bolnikih, ki so preživeli okužbo.

Nato so testiranjee nadaljevali na hrčkih, saj ti zbolijo na podoben način kot ljudje. Hrčke jim je uspelo cepiti, pri čemer se je pokazal podoben imunski odziv kot pri miših. A hrčkov še niso okužili z živim novim koronavirusom, da bi ugotovili, ali po okužbi razvijejo simptome, torej kakšna je zaščita cepiva pred boleznijo.

"Že takrat, ko smo objavili prve rezultate, je bilo ključno, ali bomo šli naprej v klinično testiranje ali ne. To zahteva čas in denar in tega ni bilo," je pojasnil Jerala.